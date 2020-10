Her gün cinsellik, erkeklerde erken boşalma sorununu zaman içinde azaltmaktadır. Kadınlarda her gün cinsellik orgazm olma ihtimalini artırır ve orgazm olmaya kadar geçen zamanı kısaltır.

İlişkinin ilk dönemlerinde çoğunlukla her gün cinsellik yaşanmaktadır, sonrasında yavaş yavaş sıklığı düşer. Bazı çiftlerde ise her gün cinsellik devam edebilir.Dr. Rıdvan Üney, her gün seks yapmanın faydaları ve zararlarını kaleme aldı.