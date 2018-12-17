  • BIST 89.962
  • Altın 214,937
  • Dolar 5,3717
  • Euro 6,0917
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Her gün çorap kokladı, ciğerlerinde mantar oluştu

» »
Kirli çoraplarını koklamayı alışkanlık edinen bir kişinin akciğerlerinde ciddi mantar enfeksiyonu oluştuğu tespit edildi.
Her gün çorap kokladı, ciğerlerinde mantar oluştu

Çin'de akciğerlerinde mantar enfeksiyonu oluştuğu tespit edilen hasta acil olarak hastanede tedavi altına alındı.

 

Hastanın hemen hemen her gün iş sonrası eve gelince çıkardığı çoraplarını koklama alışkanlığı olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre kirli çoraplarını koklamayı alışkanlık haline getiren hastanın akciğerlerinde, çoraplarındaki ter sebebiyle mantar enfeksiyonu oluştu.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu mantar enfeksiyonunun hastanın akciğerlerinin tamamına yayıldığı anlaşıldı.

Ameliyata alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 12 yaşındaki bir çocuk, annesini bıçaklayarak öldürdü11 Aralık 2018 Salı 12:13
  • Rusya'nın en azılı seri katiline ikinci müebbet: 'Kurbanlarını balta ve çekiçle öldürdü'11 Aralık 2018 Salı 10:40
  • 13 yaşındaki kızının bekaretini satılığa çıkaran anne tutuklandı10 Aralık 2018 Pazartesi 13:17
  • Tayvan'da bir balık satıcısı, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı (Video)10 Aralık 2018 Pazartesi 12:36
  • Fransız polisi bu kez Sarı Yelekler'e kask çıkardı (video)04 Aralık 2018 Salı 14:05
  • Ukrayna, Rus erkeklerin ülkeye girişini neden yasakladı?01 Aralık 2018 Cumartesi 13:41
  • Ukrayna, Rus erkeklerinin ülkeye girişini yasakladı30 Kasım 2018 Cuma 13:16
  • Japonya'da Tokyo'yu terk edene 140 bin lira destek28 Kasım 2018 Çarşamba 14:21
  • Kuran kursuna gitmek yerine porno izleyen gençlerin köyünde elektrik kesilecek27 Kasım 2018 Salı 17:52
  • Endonezya'da bir orangutanın 6 yıl boyunca genelevde zorla çalıştırıldığı ortaya çıktı27 Kasım 2018 Salı 17:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti