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Her gün düzenli yürüyüşün faydaları

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Yürümek, kilo vermek isteyenler için iyi, basit ve maliyetsiz bir seçenek olduğu gibi genel sağlık açısından da son derece yararlı bir aktivite.
Her gün düzenli yürüyüşün faydaları

Yürüyüş; kalp-damar hastalıkları, obezite, diyabet, depresyon gibi çok sayıda hastalıktan korunmada ve hastalıkların tedavi sürecinde olumlu katkı sağlıyor.

Düzenli yürüyüş yapmak, özellikle şehir hayatının yoğunluğunda sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi aktivite. Uzmanlara göre, ideali günde 10 bin adım atmak ancak her gün bu rakama ulaşmak mümkün olamayabiliyor. Bu nedenle atılan her adımın sayılması, önerilen rakama ulaşmak ve motive olmak açısından önemli. 

Teknoloji lideri Huawei’nin yeni akıllı saat modeli Huawei Watch GT 2 ile bunu rahatlıkla yapmak mümkün. Başka bir deyişle Huawei Watch GT 2, sağlıklı yaşam için kolunuzdaki dijital yaşam koçu olacak. 

 

ZİHİNSEL STRESİ AZALTIYOR 
Uzmanlar düzenli yürüyüş yapmanın zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilediğini ve Alzheimer hastalığı riskini azalttığını belirtiyor. Düzenli yürüyüş yapmak zihinsel stresi azaltıp, endorfin seviyesini de yüksek tutuyor.  

Yürüyüş depresyonun hafif ve orta derece belirtilerini azaltmaya yardımcı oluyor ve majör depresyon düzensizliği çeken hastalar üzerinde depresyon semptomlarını azaltmaya katkı sağlıyor. 

 

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR 
Düzenli yürüyüş kalp sağlığı için son derece yararlı. Uzmanlara göre, bu aktivite yüksek tansiyonu ve kolesterol seviyesini düşürüyor, kan dolaşımını artırdığı için ise kalp hastalıklarının önlenmesine pozitif katkı sağlıyor. Yürüyüş, kişinin oksijen dolaşımını da artırıyor. 

 

 

DAHA SAĞLAM EKLEMLER 
Düzenli yürüyüş eklem hareketliliğini sağladığı için de öneriliyor. Uzmanlar eklem ağrıları ve eklem iltihaplarını da azaltmak için günlük ortalama 30 dakika yürümeyi tavsiye ediyor. 

 

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