Her gün iki bardak süt içerek laktoz intoleransını önleyebilirsiniz

Süt, insan vücudu için besleyici değeri son derece yüksek bir besin olduğundan çocukluk dönemi itibarıyla alınmadığında gelişim bozukluğu ve laktoz şekerinin vücutta parçalanamaması sonucu ortaya çıkan laktoz intoleransı gibi sorunlara neden olabiliyor. Uzmanlar, laktoz intoleransının önüne geçilebilmesi için çocukların her gün 2 bardak süt içmesi gerektiğini vurguluyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, laktoz intoleransına sebep olan en büyük etkenin düzenli süt tüketilmemesi olduğunu vurguladı. İnanç, “Çocukluk döneminde süt tüketiminin düzenli olmaması halinde vücudun ürettiği laktoz enzimi azalır. Ayrıca, uzun süre süt tüketmemiş kişilerde sütün içerdiği laktozun sindirimini sağlayan enzimler, salgılanma yeteneğini kaybetmeye başlar ve laktoz intoleransıyla karşılaşılabilir. Türkiye’de maalesef yeterince süt tüketilmediği için bu sorun her beş kişiden birinde karşımıza çıkmaktadır.” ifadelerinde bulundu.

Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün içerisinde bulunan iyot, demir, çinko, folik asit, B-12, B-6, E ve A vitamin ve minerallerinin eksikliği durumunda çocukların zihinsel gelişiminin direkt olarak etkileneceğini vurgularken, vitamin ve mineral yetersizliğinin giderilmesiyle zihinsel gelişimde oluşabilecek geriliklerin önüne geçilebileceğini de belirtti. “Özellikle laktoz intoleransı rastlanan çocuklarda süt tüketimi kesinlikle bırakılmamalı, aksine yarım çay bardağı ile başlayıp her gün artan oranlarda süt düzenli olarak başka besinlerle birlikte tüketilmelidir.” diyen İnanç, ebeveynlerin çocukların yanında süt içerek bu konuda rol model olmalarını ve dolayısıyla alışkanlık edinmelerinde kolaylık sağlayacağını dile getirdi.