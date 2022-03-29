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Her Gün Kahve İçmek Erken Ölüm Riskini Azaltıyor

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Avustralyalı araştırmacıların ortaya koyduğu veriler, her gün kahve içmenin kalbinize iyi geleceğini ve daha uzun bir yaşam sürmenize yardımcı olabileceğini söylüyor.
Her Gün Kahve İçmek Erken Ölüm Riskini Azaltıyor

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan üç araştırmanın özetine göre, günde iki ila üç fincan kahve içmek kalp hastalığı, kalp yetmezliği, kalp ritmi sorunu ya da herhangi bir nedenle erken ölme riskini %10 ila %15 oranında azaltıyor.

Baker Kalp ve Diyabet Enstitüsü’nde klinik elektrofizyoloji araştırma başkanı ve Avustralya, Melbourne’deki Alfred Hastanesi Elektrofizyoloji Başkanı Dr. Peter M. Kistler, “İnsanlar, kahvenin kalp atış hızını hızlandırabileceğinden, kahve içmenin belirli kalp sorunlarını tetikleyebileceğinden veya kötüleştirebileceğinden endişeleniyor. Kahve içmeyi bırakmaya yönelik genel bir tıbbi tavsiye mevcut ama araştırmalarımız farklı şeyler söylüyor” dedi.

Aynı zamanda araştırmanın başındaki isim de olan Kistler, günlük kahve tüketiminin kalp üzerindeki etkilerini araştırmak için, en az 10 yıl boyunca 500.000’den fazla kişinin sağlık sonuçlarını takip eden UK Biobank’tan gelen verileri kullandılar.

Katılımcıların kahve tüketimi günlük olarak bir fincandan altı fincana kadar değişiyordu. Araştırmada, kahve içme ile kalp ritmi sorunları arasındaki ilişkiler incelendi.

ÜÇ FARKLI ARAŞTIRMA YAPILDI

İlk çalışma, kalp hastalığı olmayan ve ortalama 57 yaşında olan 382.500’den fazla yetişkine odaklandı. Araştırmacılar, günde iki ila üç fincan kahve içen katılımcıların daha sonra çalışmanın odaklandığı kalp problemlerini geliştirme riskinin en düşük olduğunu buldu. Günde kabaca bir fincan kahve içen kişiler, en düşük felç geçirme veya kardiyovasküler hastalıktan ölme riskine sahipti.

İkinci çalışmada kafeinli öğütülmüş, kafeinli hazır ve kafeinsiz gibi farklı kahve türleriyle sağlık arasındaki bağlantılar incelendi. Sonuçlara göre, günde bir ila beş fincan öğütülmüş veya hazır kahve içmek, aritmi, kalp hastalığı veya yetmezliği veya felç riskinin daha düşük olmasıyla bağlantılıydı. Her gün iki ila üç fincan kahve içmek de, erken ölüm veya kalp hastalığından ölme riskini azalttı.

Üçüncü bir çalışmada yer alan katılımcılar da, halihazırda ritm bozukluğu veya bir tür kardiyovasküler hastalığı olan kişilerdi. Kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde kahveyle hastalık arasında bir bağlantı görülmedi. Aritmisi olan yetişkinlerde de günde bir fincan kahve içmenin erken ölüm riskini düşürdüğü ortaya çıktı.

Araştırmayı değerlendiren Dr. Kistler, “Çalışmamız günlük kahve tüketiminin güvenli olduğunu ve kalp hastalığı olan insanlar için sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini gösteriyor” dedi.

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