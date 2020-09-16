Her gün kullanılan yöntem ama virüsü önlemede bir işe yaramıyor: Bilim insanları açıkladı

Korona virüs salgınında dünyanı gündemine oturduğu Mart ayından bu yana hastanelerin, ofis binalarının ve üretim tesislerinin girişlerinde virüsle enfekte olan yüksek ateşe sahip insanları tespit etmek için termometre silahlarıyla donanmış yeni bir kapı bekçisi kadrosu ortaya çıktı.

Bu kapsamda insanların herhangi bir restoranın iç mekânında yiyebilmek, ofisine girebilmek ya da AVM’den alışveriş yapabilmesi için ateşinin 38 derece altında olması gerekiyor.

Salgının en başından beri ateş kontrol etme uygulamaları giderek daha yaygın hale geldi ve kızılötesi temassız termometreler ve vücut ısısı tarayıcılarının satışlarında, etkili olduklarına dair bilimsel kanıtlar bulunmasa da artışa neden oldu.

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırmada, korona virüs hastalarının iki hafta içinde bir restoranda yemek yemiş olma olasılığının diğerlerinden iki kat fazla olduğu bulundu. Bununla birlikte çalışmada, çoğu uzmanın daha tehlikeli olduğunu düşündüğü kapalı ortamda yemek yeme ile açık havada yemek yeme arasında risk açısından bir fark olmadığı belirtildi.

PEK ÇOK KİŞİ ES GEÇİLİYOR



Sıcaklık kontrolleri ciddi şekilde hasta olan kişileri belirleyebiliyor, ancak bu durumdaki insanlar zaten çok fazla sosyalleşebilecek ya da dışarıda yemek yiyebilecek zindeliğe sahip olmuyor. Bununla birlikte giderek artan sayıda kanıt, korona virüsün bar, restoran, AVM gibi kalabalık yerlerde ateş ve öksürük gibi belirgin semptomları olmayan kişiler tarafından yayıldığını gösteriyor.