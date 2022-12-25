  • BIST 5.454,79
  • Altın 1079.563
  • Dolar 18.67
  • Euro 19.8053
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Her gün sebze meyve tüketmeyi unutmayın

» »
Günlük beslenmede ağırlıklı olarak hazır gıdaların tüketildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Erk, ‘‘Oysa her gün en az 5 porsiyon meyve sebze yemeliyiz. Ancak bu tarz bir beslenmeyle kalp, şeker ve kanser riskimizi azaltabiliriz’’ dedi.
Her gün sebze meyve tüketmeyi unutmayın

Sebze ve meyveler, vücudumuzun protein, kalori, karbonhidrat, vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Dolayısıyla günlük beslenmemizin olmazsa olmaz gıdaları arasında yer alır. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, meyve ve sebzelerin faydalarının yanı sıra bu besinleri sağlıklı tüketme yollarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı…

İşte özellikleri

Yaş sebze ve meyveler yüksek oranda su, mineral; düşük protein, karbonhidrat ve yağ içerir. Sebzeler enerji içeriği düşük; vitamin, mineral, lif ve fitobesin içeriği yüksek gıdalardır. İçerdikleri lifler ve diğer fonksiyonel bileşikler kan şekeri ve kolesterolü dengeler, bağırsakları çalıştırır. Sebze ve meyveler; antioksidan kapasitesi yüksek A, C, beta karoten gibi bileşikler içerir. B6, folik asit, K ve E vitamini, niasin gibi vitaminlerden; potasyum, selenyum, sülfür, bakır gibi minerallerden zengindir. Sebzeler, sağlıklı zayıflama rejimlerinin de temel besinleridir. Genel olarak sebzelerin yüzde 1-3'ü karbonhidrat, yüzde 1,2-4,5'i protein, yüzde 3-4'ü liflerden oluşmaktadır. Pişirme ile liflerin bir kısmı çözünür hale gelir. Sebzelerde çok az miktarda yağ bulunur. Yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda su ile lif içerir, taze ve çiğ tüketilmeleri sağlık açısından daha yararlıdır. Meyveleri de yine taze ama ölçülü tüketmek gerekir.

Bu hastalıklara yakalanma riskiniz azalır

Dünya Sağlık Örgütü günde 400-500 gram sebze ve meyve tüketilmesini önerir. Bu miktar en az 5 porsiyon sebze ve meyveye eş değerdir. Özellikle bazı sebze ve meyve grupları bol miktarda birçok güçlü kanser savaşçısı besin maddesini içerir. Turpgiller, alyum sebzeleri ve dutsu meyveler bunların en başında gelir. Bunun dışında gökkuşağını oluşturan her renkte sebze ve meyveyi yemek genel sağlık ve kanseri önleme açısından önemlidir. Sebze ve meyve ağırlıklı bir diyetin yemek borusu, akciğer, mide, kolon, gırtlak, meme, pankreas ve prostat kanseri riskini azalttığı ispatlanmıştır.

Kalorileri düşüktür

Sebzelerin ve özellikle meyvelerin fazla miktarda kalori içerdikleri şeklinde yanlış bir kanı vardır. Aslında meyvelerin ve özellikle sebzelerin kalorileri oldukça düşüktür. Çünkü sebze ve meyvelerin ağırlıklarının yüzde 80-90'ı sudur. Bunun dışında sebze ve meyvelerde yağ oranı son derece düşüktür fakat lif oranı yüksektir. Tüm bu faktörler nedeniyle kalorileri oldukça düşük, besin değerleri çok yüksek olan sebze ve meyveler gündelik sağlıklı bir diyetin vazgeçilemez unsurları olmalıdır.

Mevsiminde tüketmek ve organiğini tercih etmek gerekir

Özellikle mevsim dışında tüketilen sebze ve meyvelerin zararlı tarım ilaçları kalıntıları içermeleri kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle sebze ve meyveler mutlaka mevsiminde tüketilmeli ve ayrıca yerel olarak üretilmiş olmalıdır. Yerel olarak üretilmemiş sebze ve meyvelerin de birçok kimyasal madde ile muamele edilmiş olma ihtimali yüksektir. Organik yiyeceklerin ise tarım ilacı içerme olasılığı oldukça düşüktür ve bu tür gıdalarda daha fazla vitamin, mineral ve mikro besin bulunur. Dolayısıyla organik pazarlardan alışveriş yapmaya özen gösterin.

İşte en fazla ve en az tarım ilacına maruz kalan sebze ve meyveler

En fazla ilaç içerenler

■ Çilek

■ Ispanak

■ Lahana

■ Nektarin

■ Elma

■ Üzüm

■ Şeftali

■ Kiraz

■ Armut

■ Biber

■ Kavun

■ Kereviz

■ Patates

En az ilaç içerenler

■ Avokado

■ Ananas

■ Soğan

■ Papaya

■ Tatlı bezelye

■ Patlıcan

■ Kuşkonmaz

■ Karnabahar

■ Kavun

■ Brokoli

■ Mantar

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 yüzünden koku kaybı yaşayanları incelediler: Sebebi bulundu22 Aralık 2022 Perşembe 18:29
  • Çin’de artan Covid-19 vakaları sonrasında yeni varyant korkusu22 Aralık 2022 Perşembe 11:16
  • Uzmanlar açıkladı: Bu yiyecekler ağız kokusunu bastırmak için birebir21 Aralık 2022 Çarşamba 21:59
  • Bilimsel araştırma: Börek, kek gibi yiyecekler bunama riskini artırıyor21 Aralık 2022 Çarşamba 15:41
  • Hamilelikte abur cubur tüketimi yenidoğanda alerji riski yaratıyor21 Aralık 2022 Çarşamba 14:26
  • Uykunuz ne kadar sağlıklı?21 Aralık 2022 Çarşamba 12:59
  • TikTok'ta viral olan aslan diyeti nedir ve yan etkileri nelerdir?21 Aralık 2022 Çarşamba 00:24
  • Tedavisi zor yaralar için iyileşme sürecini hızlandıran elektrik jeli üretildi20 Aralık 2022 Salı 21:21
  • Çin’de korkulan oldu, ölümler yeniden başladı20 Aralık 2022 Salı 12:19
  • Soğuk algınlığıyla savaşmak için 3 sıra dışı yöntem20 Aralık 2022 Salı 11:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti