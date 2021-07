Her Gün Yarım Saat Yürümek Vücudu Sakinleştirir

Panik atak anında kişinin kaygıları çoğalır, çok hızlı nefes alıp vermeye başlar. Bu durumu yaşayanlar vücudu sakinleştirmek, kasları rahatlatmak için gevşeme tekniklerinden yararlanabilir. Her gün yarım saat yürümek panik atağı olanlara çok iyi gelecektir.

Panik atak son zamanlarda en çok rastlanan vakalar arasında yer almaya başladı. 'Panik atak nedir? Panik atak belirtileri nelerdir? Tedavisi mümkün müdür?'

'KALP KRİZİ GEÇİRİYORUM'

Panik atak; kişinin günlük rutin hayatında görünürde herhangi bir tehlike yokken, beklenmedik bir zamanda ortaya çıkan kısa süreli korku nöbetleridir. Kişinin şikayetleri arasında boğulma hissi ve nefes alamama, soluğu yetmiyormuş gibi yoğun korku hissi, kalp çarpıntısı veya bu çarpıntının kulaklarda duyulması hissi, baş dönmesi, kontrolü kaybetme, çevresindeki insanların kendi bedenindeki değişiklikleri algılayacakları kaygısı, terleme, her an bayılacakmış gibi yoğun şekilde ölüm korkusuyla beraber fenalaşma belirtileri yer almaktadır.

Panik atak geçiren kişi, 'Kalp krizi geçiriyorum. Nefesim duruyor. Bayılıyorum. Aklımı yitirebilirim. Bacaklarım uyuştu sanırım yürüyemeyeceğim. Kontrolümü tamamıyla kaybediyorum' düşüncesiyle beraber etrafındaki en yakın hastane arayışına girebilir.

KORKULAR ARTAR

Panik atak durumunu tam olarak aniden başlayıp şiddetlenen, 10 dakika kadar süren yoğun korku ve sıkıntı nöbeti olarak belirtebiliriz.

Kişinin felaketleşen düşünceleriyle birlikte, bedeninin her zamankinden farklı tepkiler vermiş olması, bedenine normalden daha fazla dikkatini vermesiyle başlar. Felakete yönelik yorumlar, kişinin korkularının ve bedensel belirti şikayetlerin artmasını tetikler.



İLAÇ TEDAVİSİ

Genellikle panik atak yaşayan bireyler mevcut durumlarının ömür boyu süreceğini ve hiç iyileşemeyeceklerini düşünürler. Her şeyden önce kendini asla güvende hissetmezler. Aslında güven duygusu en çok ihtiyaç duydukları şeydir.

Panik atak şikayetleri birkaç hastalıkla benzerlik gösterebilir. Öncelikle bireylerin tıbbi bir muayeneden geçmesi istenir. Kişinin EKG, kan sayımı, solunum fonksiyon testi ve tiroid testlerine bakıldıktan sonra herhangi bir olumsuz durum yoksa kendisine, uygun tanı ve doğru tedavinin planlanacağı bir ruh sağlığı uzmanına görünmesi tavsiye edilir. Panik atak hastalarında tedavi yöntemlerinde psikoterapinin yanında farmakolojik (ilaç) tedavi de uygulanabilir.



SEMPTOMLAR ŞİDDETLENİR

Panik atak nöbetlerinde kişi nefes alışlarını kontrol etmeye çalışabilir, nefes alma hızının düşmesi en önemli noktalar arasındadır. Atak anında hızlı nefes alıp vermeler veya nefes alamadığı düşüncesiyle kaygılar çoğalır, panik atak semptomları belirginleşir. Bu rahatsızlığı olanlar vücutlarını sakinleştirmek, kaslarını rahatlatmak için gevşeme tekniklerini öğrenebilirler. Her gün yürüyüş yapmak da panik atak sorunu yaşayanlara iyi gelecektir.