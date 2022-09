Her gün yoğurt yemek tip 2 diyabeti önlemeye yardımcı oluyor

Yeni bir araştırmaya göre, her gün bir bardak süt içmek ve yoğurt yemek, tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olabilir.

İtalya’daki Napoli Federico II Üniversitesi’nden araştırmacılar, kırmızı, işlenmiş ve hatta beyaz etlerin de tam tersi etkiye sahip olduğunu ortaya koydular.



Daily Mail’in haberine göre, yeni bulgularına dayanarak balık ve yumurtayı, et sevenler için “iyi ikameler” olarak önerdiler.

Uzmanlar, tüm hayvansal protein kaynaklarının beslenme açısından eşit olmadığını savunuyor.

Tip 2 diyabet, hücreler, kan şekerini sabit tutmaktan sorumlu hormon olan insüline dirençli hale geldiğinde ortaya çıkar. Tedavi edilmezse ölümcül olabilir ve kalp hastalığı, uzuv kaybı ve hatta körlük gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

HAYVANSAL GIDALAR İNCELENDİ

Çalışmada, 13 farklı hayvan bazlı gıdaya ve tip 2 diyabet geliştirmenin zincirleme etkisine bakıldı.

Dahil edilen ürünler: kırmızı et (sığır eti, kuzu eti ve domuz eti dahil); beyaz et (tavuk ve hindi); işlenmiş et (pastırma, sosis ve şarküteri eti); balık; tam yağlı süt; az yağlı süt; peynir; yoğurt ve yumurta oldu.

Böylece, Dr. Annalisa Giosuè ve meslektaşları, insanların tükettiği her bir ürüne bağlı olarak tip 2 diyabet riskini karşılaştırabildiler.

Kırmızı et tüketimine bakıldığında, günde 100 gr yiyen kişilerin, daha az yiyenlere kıyasla diyabet geliştirme olasılığının yüzde 22 daha fazla olduğu görüldü.

Her gün 100 gr yoğurt yiyen kişilerde ise risk yüzde 6 daha düşük olarak açıklandı.