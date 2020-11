Soğuk havaların gelmesiyle birçok kişi hastalıklardan korunmak için baharatları tüketmeye başladı. Bu baharatlar arasında en zengin mikro besin olan zencefil de yer alıyor.

Kalp hastalıklarına karşı korur Yapılan araştırmalara göre zencefil ve zencefil çayı vücudu kalp hastalıklarına karşı koruyor. Ayrıca kötü kolesterolde düşüş, iyi kolesterol ise artış olduğu gözlemlenmiştir. Ek olarak kan basıncının dengelenmesini sağlar.​​​​​​​ Kilonuzu kontrol altında tutmaya yardımcı olur Her 5 saniyede canınız bir şeyler yemek istiyorsa, kilonuzu kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Bu konuda zencefil çayı içmek size büyük ölçüde yardımcı olacaktır.​​​​​​​ Ayrıca araştırmalar, bu mükemmel baharatın açlığınızı bastırarak, gün boyu tok hissetmenize yardımcı olduğunu bulmuştur.​​​​​​​ Kan şekerinizi kontrol altına alır Eğer yüksek kan şekeriniz ya da tip2 diyabet hastalığınız varsa, size güzel bir haberimiz var. Yapılan bazı araştırmalara göre sadece 12 hafta boyunca her gün zencefil tüketmenin diyabet komplikasyonlarını azalttığı görülmüştür.​​​​​​​ Ancak bu araştırmanın kesinliği yoktur. Bu noktada zencefil ve zencefil çayı tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın. Diz ağrılarını hafifletir ve iltihabı azaltır Her gün zencefil çayı içmenin bir diğer faydası ise diz ağrılarını azaltır.​​​​​​​ 6 ay boyunca zencefil yerseniz veya zencefil çayı içerseniz, şiddetli diz ağrısına neden olan diz eklemindeki iltihabı (diz artriti) azaltmaya yardımcı olur. Kanseri önleyebilir Zencefil mide, pankreas, karaciğer ve kolorektal kanser gibi çeşitli kanser türlerini önlemeye yardımcı olan güçlü bileşenler içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir Son olarak her gün zencefil çayı içerseniz bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve grip, nezle veya soğuk algınlığına yakalanmanın önüne geçebilirsiniz. Bu etkiyi 21 gün sonunda görebilirsiniz. 21 gün sonunda vücudunuz enfeksiyonlara karşı direnç kazanacaktır ve bağışıklık sisteminiz eskisine göre daha çok güçlenecektir.