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Her Hafta 30 Dakika Kas Güçlendirmek Ölüm Riskini Azaltıyor

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Her Hafta 30 Dakika Kas Güçlendirmek Ölüm Riskini Azaltıyor
Her Hafta 30 Dakika Kas Güçlendirmek Ölüm Riskini Azaltıyor

Otuz yılı aşkın süredir yürütülen geniş çaplı bir araştırmaya göre ağırlık kaldırmak, şınav-mekik çekmek, ağır bahçe işleriyle uğraşmak gibi yarım saatlik kas güçlendirici aktiviteler herhangi bir nedenden ölme riskini beşte bir oranında azaltabilir.

Kas güçlendirici aktiviteler temel olarak kas-iskelet sistemi sağlığı için tavsiye ediliyor. Daha önceki çalışmalarda da kas güçlendirici aktiviteler ölüm riskini azaltmakla ilişkilendirilmişti ama şimdiye dek uzmanlar en uygun miktarın ne kadar olduğunu bilmiyordu.

Japonya’daki araştırmacılar, katılımcıların iki ila 25 yıl izlendiği, ABD, Avustralya, Britanya, İskoçya ve Japonya’da yapılmış 16 araştırmayı analiz ederek bir çalışmaya imza attı ve bu British Journal of Sports Medicine’da yayımladı.

Buna göre her hafta 30 ila 60 dakika arası kas güçlendirici aktivite yapmak kalp hastalığı ve kanser dair bütün nedenlerden ölüm riskini yüzde 10-20 arasında azaltıyor. Ancak bir saatten fazla kas güçlendirici aktivitenin riski daha da fazla azaltabileceğine dair bir kanıt bulunamadı.

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