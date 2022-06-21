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‘Her hafta 800 Suriyeli ülkesine dönüyor’

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Son dönemde, Türkiye, ülkedeki Suriyelerin durumunu tartışırken, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma planı da uzun süre tartışılmıştı.
‘Her hafta 800 Suriyeli ülkesine dönüyor’

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden bir yetkili, Türkiye’den her hafta yaklaşık 800 Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü ancak koşulların çok sayıda gönüllü geri dönüş için uygun olmadığını söyledi.

Türkiye, dünyadaki en büyük mülteci nüfusu olan yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor, ancak son olarak kamuoyunda ortaya çıkan tartışmalar, hükümetin onları geri gönderme planları üzerinde çalışmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 milyon Suriyeliyi ülkenin kuzeybatısında inşa edilecek evlere yerleştirmeyi planladıklarını söylemişti. Geçtiğimiz hafta Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi için bir adım da Danimarka’dan gelmişti. Danimarka'da yüzlerce Suriyeli mülteciye verilen oturma izninin Şam bölgesinde koşulların iyileştiği gerekçesiyle iptal edildiği açıklanmıştı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN GELEN YARDIMLARIN GELECEĞİ 

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün akşam Suriye’deki insani durumla ilgili düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye’nin kuzeybatısındaki milyonlarca insana Türkiye üzerinden gönderilen yardımların önemine vurgu yaptı.

Bu bölgedeki insanlara yardım ulaştırılmasını sağlayan BM programının bir yıl daha uzatılması için Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunan Guterres, “Suriye halkından vazgeçemeyiz” ifadesini kullandı.

Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgesine Türkiye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden yardım gönderilmesine imkân tanıyan BM programı 10 Temmuz’da sona eriyor.

Suriyeli muhalif gruplar ise Türkiye yerine Şam üzerinden gelecek yardımların hükümetin eline geçebileceğinden endişe ediyorlar.

Geçen yıl yardım sevkiyatlarından beşinin Rusya’nın bahsettiği şekilde yapıldığını ifade eden Guterres, bu mekanizmanın sınır ötesi yardımın yerini tutacak boyutta olmadığını ekledi.

Guterres, “Sınır ötesi operasyonlara imkan veren mutabakatın devam etmesi için tüm konsey üyelerine çağrıda bulunuyorum… Bölgedeki 4.1 milyon insanın ızdırabı ve kırılganlığını gidermek ahlaki sorumluluğumuzdur” dedi.

Büyük kısmı İdlib vilayetinden oluşan Suriye’nin kuzeybatısında insani yardıma ihtiyaç duyanların yüzde 80’inin kadın ve çocuk olduğunu belirten Guterres, ayda 800 kamyon büyüklüğünde olan insani yardımın sevkiyatına imkan veren mekanizmanın bir yıl daha uzatılmasını istedi.

Guterres’in bir yıl daha uzatılmasını talep ettiği BM operasyonlarında Türkiye’den Suriye’ye ayda yaklaşık 800 kamyon yardım ulaştırılıyor. Yardım programının uzatılması için BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’den hiçbirinin veto etmemesi koşuluyla en az dokuz üyenin onayı gerekiyor.

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