Kuzey Londra’daki Grand Palace Düğün Salonu’nda gerçekleşen geceye KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı’nın yanı sıra KKTC’nin eski başbakan ve cumhurbaşkanlarından Dr. Derviş Eroğlu ve eşi de onur konuğu olarak katıldı. Gecede Belediye Meclis Üyesi Ahmet Karahasan ve Ahmet Öykener, Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı da yer aldı. Osman Balıkçıoğlu’nun skeçleriyle yer aldığı gecede müzisyen Naci Göçen, Turgay Göçen, Özgür Canyurt ve Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu kurucusu Türkan Nalbantoğlu da sahneye çıktı. Yemekli gecenin sonunda çekişil yapıldı ve gecenin geliri Gazimağusa’daki Mağusa Gazi ve Canbulat ilkokullarına gönderileceği belirtildi.

‘İKİ KOMÜNİST ANLAŞMA YAPAMIYORSA’

Gecede Dr. Eroğlu, KKTC Temsilcisi Tuncalı ile gecenin düzenleyenlerinden Dr. Sırrı kısa bir konuşma yaptı. Kıbrıs Rum Kesimi’nin AB ve BM üyesi olarak avantajlı konuma geldiğini ve bu durumdan dolayı da barışta isteksiz davrandığını kaydeden Eroğlu, “Her herşeye rağmen ada da barış olmasını beklemek aptallık olur” diye konuştu.

Eroğlu, adadaki eski cumhurbaşkanları Talat ve Hristofyas’ın ikili görüşmelerine ilişkin olarak da özetle “İki komunist bir araya gelip anlaşma yapamıyorsa iyimser olmamak gerekir” diyerek, KKTC’nin yaşatılması için mücadelede odaklanmasını istedi. Eski cumhurbaşkanı adada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in süregiden barış arayışlarının da boşa çaba olduğunu savundu.

KARGALI YAŞ GÜNÜ PASTASI KESİLDİ

Toplumun birlik ve beraber olarak İngiltere’deki siyaseti etkilemesini dileyen Eroğlu, “İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi kurulduğunda başbakandım. Amacımız bu ülkede güçlü bir lobi oluşturmaktı. Ne yazık ki amacımıza ulaştığımız pek söylenemez” dedi. KKTC Temsilcisi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında Gazimağusalıların birlik ve beraberliğininin önemine değindi. Gecede Dr. Sırrı’ya da sürpriz yaş günü düzenlenerek Gazimağusa’nın simgesi olan kargalı yaş günü pastası kesildi. Dr. Sırrı da, Asil Nadir’in de aralarında yer aldığı önemli Gazimağusalıları sayarak, İngiltere’de kültürlerini yitirmeden geldikleri toprakları düşünen hemşehrilerinin yardım amaçlı gece düzenlemesinin önemine değindi.