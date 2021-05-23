"Her iki konuda soruşturma başlatılmalı"

"Her iki konuda da soruşturmanın başlatılması ve nihayete erdirilmesi çok önemlidir, takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız."

İşte açıklama;

TDP Gençlik Örgütü olarak kırmızı bültenle aranan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bir süredir yaptığı itham ve iddiaları kaygıyla takip ediyoruz.

Bu noktada bahse konu kişinin hem Kıbrıs’taki faili meçhul Gazeteci Kutlu Adalı Cinayeti iddiaları hem de bir İş İnsanına kokain ticareti ve kara para aklama ithamı üzerine KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nü soruşturma başlatmaya davet ediyoruz. Ayrıca soruşturma başlatmak kadar o soruşturmayı tamamlamanın da önemini belirtmek isteriz. Ne zamana oynayan sonu gelmeyen soruşturmalar ne de “yapılan soruşturmalarla” üzeri örtülen siyasi cinayetler ülkemizin kaderi olmamalıdır. Bu itiraflar sonrasında tüm siyasi sorumluluk bir an önce harekete geçmesi gereken UBP-DP-YDP azınlık hükümetindedir. Her iki konuda soruşturma başlatılmadığı takdirde kendileri de bu siyasi cinayete ortak olacakları gibi ülkemizin farklı iddialarla kara para aklama cenneti olarak lanse edilmesine de göz yummuş olacaklardır.

TDP Gençlik Örgütü olarak bu iki durum da bizler açısından birer seçenek değildir. Şeffaf ve adil bir soruşturma hemen şimdi diyoruz!

Korku ve güvensizlik iklimini ortadan kaldırmanın yegane yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Her iki konuda da soruşturmanın başlatılması ve nihayete erdirilmesi çok önemlidir, takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız.

TDP Gençlik Örgütü