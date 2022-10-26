Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor, vücudu iltihaplandırıyor, hastalık riskini artırıyor!

Vücudu iltihaplandıran gıdalar DNA’ya zarar vererek, insülin direncini artırabilir. Bu gelişmeler hastalık riskini de beraberinde getiriyor. Şekerli yiyecekler karaciğerinizdeki yağ asitlerinin üretimini uyararak iltihabı tetikleyebilir.

Beslenme rutininiz sağlığınızı doğrudan etkiliyor. Yediğiniz sağlıksız yiyecekler kronik iltihaplanma riskini artırabilir. Şeker, işlenmiş et ve kızarmış yiyeceklerin tümü vücudunuzda iltihaplanmaya neden olabilir. Bu yiyecekleri sınırlamak, iltihabı azaltmaya ve kronik hastalık riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir.

Enflamasyon önemli bir sağlık sorunudur ve diyetinizin vücudunuzdaki iltihaplanma seviyeleri üzerinde büyük etkisi olabilir. Şeker, paketlenmiş atıştırmalıklar ve kırmızı et gibi yiyeceklerden kaçınmak, iltihabı kontrol etmenize ve kalp hastalığı gibi kronik hastalık riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

İLTİHAP NEDİR?

Vücudunuz hastalıklarla savaşmak ve yaralanmaları iyileştirmek için iltihabı kullanır. Ancak kronik, uzun süreli iltihaplanma tehlikeli olabilir ve aşağıdaki hastalıklara katkıda bulunabilir:

Hücre DNA'sına zarar vererek kansere yol açabilir.

İnsülin direncini arttırır, bu da diyabete neden olabilir.

Kronik artrite yol açabilen eklem ağrısına neden olur.

Arterlerdeki plakların büyümesini teşvik eder ve kalp hastalığına neden olabilen kan pıhtılarını tetikler.

ŞEKERLİ YİYECEKLER

Gazlı içecekler ve unlu mamuller gibi şeker oranı yüksek yiyecekler, iltihabı iki şekilde tetikleyebilir:

Şeker, karaciğerinizdeki yağ asitlerinin üretimini uyarır. Şekerli yiyecekler yemek vücudunuzun daha fazla insülin üretmesine neden olur. Yağ hücreleri vücutta iltihaplanmaya yol açan kimyasallar üretebilir.

KIRMIZI VE İŞLENMİŞ ETLER

İşlenmiş etler, konserve, tuzlama, sigara içme veya koruyucu kimyasallar ekleme yoluyla değiştirilmiş etlerdir. Şarküteri etleri, sosisli sandviç, kızarmış tavuk, kırmızı et gibi ürünler sağlığınızı olumsuz olarak etkileyebilir.

Hem işlenmiş hem de kırmızı etler doymuş yağda yüksek olma eğilimindedir. Çalışmalar, işlenmiş yağlı ve kırmızı et yemenin kilo alımına ve iltihaplanmaya neden olabileceğini ortaya çıkardı.

BAZI YEMEKLİK YAĞLAR

Birçok yaygın pişirme yağı, omega-6 yağ asitleri adı verilen bir tür yağ içerir. Omega-6 yağları çok kötü değildir. Vücudunuz bunları enerji ve normal büyüme için kullanır.

Ancak omega-6 yağları somon, uskumru ve keten tohumu gibi yiyeceklerden alabileceğiniz omega-3 yağları ile dikkatli bir dengede olması gerekir. Çok fazla omega-6 yağı yerseniz, iltihaplanmayı tetikleyen bu dengeyi bozabilir.

Omega-6 yağları içeren bazı yaygın pişirme yağları şunlardır:

Mısır yağı

Kanola yağı

Ayçiçek yağı

Aspur yağı

Fıstık yağı

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Tavuk kanadı, çörek ve patates kızartması gibi kızarmış yiyecekler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle iltihaplanmanın en büyük suçlularıdır:

Kızarmış yiyecekler, yüksek seviyelerde omega-6 yağ asitlerine sahip olma eğilimindedir. Genellikle trans yağlar içerirler. Bu bileşikler vücuttaki iltihabı doğrudan uyarır.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Rafine karbonhidratlar, tüm kepek, lif ve besinlerden arındırılmış şekerler ve tahıllardır. Araştırmalar, rafine karbonhidratlarda yüksek bir diyetin iltihabı artırabileceğini ve vücutta insülin direncini tetikleyebileceğini gösteriyor. Bu faktörler daha yüksek kalp hastalığı, obezite ve tip 2 diyabet riskine neden olur.

Rafine karbonhidratlar aşağıdaki gibi gıdalarda bulunur:

Beyaz ekmek

Makarna

Pizza hamuru

Şekerli tahıllar

Beyaz pirinç

Beyaz un

Hamur işleri

GAZLI İÇECEKLER

Soda ve diğer şekerli içecekler de iltihaplanmaya neden olabilir. Şeker oranı yüksek içecekler, iltihaplanmaya neden olabilir:

Fruktoz, glikoz ve sakaroz ile tatlandırılmış içecekler vücudunuzun şekeri nasıl metabolize ettiğini etkileyerek iltihaba yol açabilir.

AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ

Ölçülü alkolün düşük dereceli inflamatuar riskleri vardır. Bununla birlikte, aşırı alkol, vücudunuzun doğal işleyişini manipüle edebilir ve aşağıdakiler gibi organlarda işlev bozukluğuna yol açabilir:

Beyin

Karaciğer

Karın

Çoklu organ etkileşimleri

MSG

Yaygın olarak MSG olarak bilinen monosodyum glutamat, genellikle bir dizi işlenmiş gıdaya eklenen bir lezzet arttırıcıdır. Bu katkı maddesi vücuttaki iltihabı artırabilir ve karaciğer hasarı, obezite ve bazı otoimmün bozukluklar riskini artırabilir.

MSG içeren yaygın gıdalar şunları içerir:

Soya sosu

Konserve çorba

Çeşniler

Patates cipsi

Konserve sebzeler

İşlenmiş etler (sosisli sandviç, sucuk, sığır sarsıntılı ve şarküteri eti gibi)

TRANS YAĞLAR

Trans yağlar vücutta hem kalbinizde hem de bağırsaklarınızda iltihaba neden olabilir. Bu iltihaplanma , vücuttaki insülin üretiminin yanı sıra glüten toleransını da bozabilir.

Yukarıda kısaca değinilse de trans yağların sadece kızarmış yiyeceklerden çok daha fazlasını içerdiğini belirtmekte fayda var.