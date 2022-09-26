Her Sabah Kahve İçenler Dikkat!!!

Her kadın ışıl ışıl parlayan ve sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Bu sebeple de cildinize gereken özeni gösterir ve düzenli olarak bakım yaparak. Ancak bazı günlük alışkanlıklar cildinize farkında olmadan zarar vermenize sebep olabilir. Bunun sonucunda da çeşitli cilt problemleri ortaya çıkabilir.

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilmek için cilt tipinize uygun bir bakım rutini belirlemeniz gerekir. Ancak bakım yaptığınız halde cildiniz hala istediğiniz gibi canlı ve aydınlık görünmüyorsa bazı günlük alışkanlıklarınız farkında olmadan cildinize zarar verebilir.

İşte cilde zarar veren ve cilt problemlerine sebep olan alışkanlıklar...

CİLDİ İYİ TEMİZLEMEMEK

Sağlıklı ve kusursuz bir cilt için düzenli olarak cilt temizliği yapmanız gerekir. Cildinizde gün içerisinde yağ, kir ve makyaj kalıntıları birikir. Bu sebeple de gözenekler tıkanır ve sivilce, akne, siyah nokta gibi sorunlar ortaya çıkar.

Cilt problemleriyle karşılaşmak istemiyorsanız her gün düzenli olarak cilt temizliği yapmanız gerekir. Sabah akşam olmak üzere günde 2 defa cilt tipinize uygun gel yada köpük yardımıyla cildinizi temizlemeniz gerekir.

HER SABAH KAHVE İÇENLER DİKKAT!

Kahve içmeyi çok seviyor ve her sabah daha zinde hissetmek için güne kahve içerek başlıyor olabilirsiniz.

Kahvenin cilt üzerinde sayısız faydası olduğu söylenir. Ancak aç karnına kahve içmek cilt bariyerine ciddi zararlar verebiliyor.

Kahve güçlü bir idrar sökücüdür bu sebeple vücudunuzun susuz kalmasına yol açabilir. Bu durum toksinlerin vücuttan atılmasını zorlaştırır. Vücuttan atılamayan toksinler cildinizin daha çabuk yaşlanmasına sebep olur.

GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK

Güneş ışınlarının cilde zarar verdiği herkes tarafından biliniyor. Çok fazla UV ışınlarına maruz kalmak ve cildi korumamak cildin doğal dokusuna zarar veriyor. Kırışıklık, ince çizgiler, tahriş ve koyu lekeler gibi birçok cilt problemi ortaya çıkıyor.

Bu sebeple güneş kremi kullanarak tüm bu problemleri önlemek gerekiyor. Gün içerisinde evde ya da ofiste olsanız dahi güneş kremi kullanmanız öneriliyor.

AŞIRI SICAK SU

Cildinizi sıcak su kullanarak yıkamayı seviyorsanız cildinize en büyük zararı verdiğinizi bilmeniz gerekir.

Sıcak su ile cilt temizliği yapmak cildin aşırı kurumasına ve tahriş olmasına sebep olur. Cilt ciddi zararlar görür. Cilt sağlığını koruyabilmek için kullandığınız suyun ısısı büyük önem taşır. Sıcak su yerine ılık su kullanarak cilt temizliği yapmanız önerilir.