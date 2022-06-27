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Her sabah '' şampiyonluğa inanarak'' hedefe ulaştılar

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Kaptan Cevat Şimşek, Deaflympics öncesinde hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini vurguladı.
Her sabah '' şampiyonluğa inanarak'' hedefe ulaştılar

Hedefimiz şampiyonluktu. Birbirimize inandık. Her gün şampiyonluğa uyandık. Arkadaşlarımızla bu hedefe sıkı sıkıya bağlandık. Hedefe bu ruhla ulaştık.”


Milli takımın elde ettiği başarıların medyada yeterince yer almadığından şikayet eden ay-yıldızlı sporcu, Türkiye’ye geldiklerinde seslerini daha çok duyurmak, başarılarını anlatmak istediklerini ancak bunu yapamadıklarını kaydetti.


Cevat Şimşek, voleybol milli takımına 2003 yılında girdiğini ve ay-yıldızlı ekibin uzun süredir kaptanlığını yaptığını belirtti.


“Kaptanlık takımın başında olmak değil herkese eşit davranıp tecrübelerini aktarmaktır. Saha dışında kaptanım ama saha içinde ağabeyleriyim.”


Cevat Şimşek, normal voleybol takımlarında da oynadığını ve işitme engelinin büyük bir handikap oluşturmadığını kaydetti.


“Sahada duymadığım için ufak sıkıntılar oldu ama onu da farklı yollarla çözdüm. Sahada iletişimi işaret diliyle sağlıyoruz. Top arkaya geçtiğinde biz biliyoruz oraya kimin gideceğini. Hocamız da işaret dili, mimikleri ve ayağını yere vurarak bizi uyarıyor.”

“Saha içinde hatasız sporcu yoktur”


Cevat Şimşek, kaptan olarak arkadaşlarını takımla birlikteyken uyarmadığını belirtti.


“Takım içinde kızarsan ufak sorun büyür. Bu takım için iyi değildir. Dışarıda konuşur ve konuşarak çözeriz. Saha içinde hatasız sporcu yoktur, bu bilinçle yaklaşıyoruz.”


Cevat, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çok başarılı olduğunu, A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın da her geçen gün geliştiğini aktardı.


“Biz onları her zaman destekliyoruz. Onlar da sağ olsun bizi destekliyor. Bize destek mesajları atıyorlar. İşitme engelli olduğumuz için görme duyumuz daha gelişmiş. Daha farklı yeteneklerimiz var.”


Cevat Şimşek, işitme engelliler kulüplerine gereken desteğin verilmediğini kaydetti.


“Kulüpler kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Federasyonumuzun desteğiyle ayakta durabiliyorlar. Federasyonumuz olmasa kulüplerimiz çok zor durumda. Kulüplere destek olunursa sesimizi daha çok duyurabiliriz. İşitme engelliler spor yapamaz diye düşünen sayısı az değil. Bu, bizim için büyük bir handikap. Bizden uzak kalınıyor ve destek olunmuyor. Bizi eşit görmeli ve imkan vermeliler ki bizler de neler başarabileceğimizi gösterebilelim.”


“En önemlisi empati”


Cevat Şimşek, işitme engelli bireylerin yaşadıkları en büyük sorunun iletişim engeli, bunun çözümünün de “karşılıklı empati” olduğunu belirtti.


Cevat Şimşek, iletişim kuramamalarının seslerini duyuramamalarına sebep olduğunu aktardı.


“Ben işaretle anlatamıyorum, karşımdakinin anlattığını da ben duymuyorum. Engelli olarak sadece bizi görüyorlar, aslında karşımızdaki de engelli çünkü o da beni anlamıyor. Yazarak bu sorunun çözülebileceğini düşünmek de yanlış. İş yerlerinde, kurumlarda tercümanlar olmalı. Aslında en önemlisi karşılıklı empati kurarak düşünmek, o zaman her şey daha güzel olur.”

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