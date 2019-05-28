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Her seçim öncesi Türkiye'de ortaya çıkan rezervlere yenisi eklendi: Bu kez 20 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi

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Yeni Şafak 'müjdeli' haberi böyle duyurdu: "Trakya’da, 20 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi bulunmasının ardından bölgeden bir müjdeli haber daha geldi."
Her seçim öncesi Türkiye'de ortaya çıkan rezervlere yenisi eklendi: Bu kez 20 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi

Her seçim öncesi Türkiye'de ortaya çıkan rezervlere bir yenisi daha eklendi.

Yeni Şafak 'müjdeli' haberi böyle duyurdu: 

Trakya’da, doğalgaz rezervi bulunmasının ardından bölgeden bir müjdeli haber daha geldi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne bağlı taşeron firma tarafından bir süredir Tekirdağ’ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde süren kömür rezervi arama çalışmaları sonuç verdi.

dinilen bilgilere göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), birkaç ay önce Kapaklı ve Saray’da toplam 3 noktada kömür rezervi arama çalışmaları başlattı.

Yüklenici firma tarafından Kapaklı’nın Karlı ve Bahçeağıl Mahalleleri ile Saray’ın Kurdere Mahallesi’nde süren arama çalışmaları bir süre önce sonuç verdi.

KÖMÜR DE BULUNMUŞ

Sürdürülen sondaj çalışmaları kapsamında yaklaşık 700 metre derine inilirken, edinilen bilgilere göre bölgede kömür bulunduğu öğrenildi.

  • Bölgeden alınan numuneler MTA’ya gönderildi. Bölgedeki kömürün kalorisinin ne kadar olduğu ve rezerv büyüklüğü yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak
 
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