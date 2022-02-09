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Her Sene 3 Milyon Kişi Sigaradan Hayatını Kaybediyor

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Her Sene 3 Milyon Kişi Sigaradan Hayatını Kaybediyor
Her Sene 3 Milyon Kişi Sigaradan Hayatını Kaybediyor

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigara kullanımının kalp krizi riskini 5 kata kadar artırdığını ifade ederek sadece kullanmak değil, sigara dumanına maruz kalmak bile kalp için çok büyük olumsuzluklar doğurabildiğini dile getirdi.

Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle yazılı açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, kalp rahatsızlıklarına dikkat çekerek, sigaranın kalp rahatsızlıkları üzerindeki etkisi hakkında uyarılarda bulundu.

Sigaranın kandaki kolesterol dengesini bozarak iyi kolesterolü azaltıp kötü kolesterolü yükselttiğini söyleyen Doç. Dr. Aydın, bu durumun da başta damar sertliği olmak üzere kalp ve damar hastalıklarının en büyük tetikleyicisi olduğunu belirtti.

Elektronik sigaraların da sağlığı tehdit ettiğinin altını çizen Doç. Dr. Aydın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya üzerinde kalp rahatsızlıkları nedeniyle her sene yaşanan 18 milyon ölümün yüzde 17’sinin sebebinin sigara tüketimi olduğunu belirtiyor. Bu, 3 milyondan fazla insanın doğrudan sigara nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. DSÖ uzmanlarına göre elektronik sigaralar da insanların arterlerini daraltıyor ve kalp atış hızı ile tansiyonu yükselttiğini belirtti.

BIRAKMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN, ŞİMDİ

Sigara kullananlar arasında yaygın olan ‘Ben yıllardır sigara kullanıyorum, artık bıraksam da bir faydası olmaz’ düşüncesinin son derece yanlış olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın, ‘Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Zira yapılan çalışmalara göre, sigaranın bırakılmasından sonraki 3 yıl içinde kalp krizi geçirme riski yarıya düşüyor, 6 yılın sonunda da risk sigara içmeyen kişilerin düzeyine iniyor. Dolayısıyla sigarayı bırakmak için en doğru zaman şimdidir. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak sigarayı bırakma kararı alan tüm vatandaşlarımıza yardım etmeye de hazırız. Kalp sağlığı için sigaradan uzak durmanın yanında sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz gibi noktalara da dikkat edilmeli. Bir tane ömrümüz var. Onu da kaliteli ve sağlıklı geçirmek bizim elimizde’ dedi.

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