Her şey çok güzel olacak diyen Cahit Berkay’a ödülünü vermediler

Cumhuriyet’in haberine göre Berkay, SESAM tarafından ‘Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar' adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edildiğini, ancak daha sonra aranarak ‘konuşma süreleri yetmez' denilerek ödülünün iki ay sonraki başka bir törende verileceğinin söylendiğini belirtti.
Berkay, attığı Tweet dizisinde, ödülünün, 7 Mayıs'ta ‘Her şey çok güzel olacak’ hashtag'iyle yaptığı paylaşım yüzünden verilmediğini söyledi.
İmamoğlu'nun YSK'nın seçimi iptal etme kararının ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi konuşmaya çağırması üzerine birçok ünlü Twitter'da ‘Her şey çok güzel olacak’ etiketiyle paylaşım yapmıştı.
Berkay yaşananları paylaşımlarıyla anlattı:
Arkadaşlar,— Cahit Berkay (@cahit_berkay) 11 Mayıs 2019
Rahatsız olduğum bir konuda biraz zamanınızı alacağım. Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından “Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar” adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edilmiştim. pic.twitter.com/RnMmPcqf2g
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