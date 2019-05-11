  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Her şey çok güzel olacak diyen Cahit Berkay’a ödülünü vermediler

»
Sanatçı Cahit Berkay, 7 Mayıs’ta İstanbul'un Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği #HerŞeyÇokGüzelOlacak paylaşımı nedeniyle, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) tarafından törene çağrıldığı halde ödülünün verilmediğini öne sürdü.
Her şey çok güzel olacak diyen Cahit Berkay’a ödülünü vermediler

Cumhuriyet’in haberine göre Berkay, SESAM tarafından ‘Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar' adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edildiğini, ancak daha sonra aranarak ‘konuşma süreleri yetmez' denilerek ödülünün iki ay sonraki başka bir törende verileceğinin söylendiğini belirtti.

Berkay, attığı Tweet dizisinde, ödülünün, 7 Mayıs'ta ‘Her şey çok güzel olacak’ hashtag'iyle yaptığı paylaşım yüzünden verilmediğini söyledi.

İmamoğlu'nun YSK'nın seçimi iptal etme kararının ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi konuşmaya çağırması üzerine birçok ünlü Twitter'da ‘Her şey çok güzel olacak’ etiketiyle paylaşım yapmıştı.

Berkay yaşananları paylaşımlarıyla anlattı:

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genişlemeden sorumlu AB komiseri Hahn: YSK’nın gerekçeleri ‘güldürü’ gibi11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:15
  • Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ evinin önünde sopalı saldırıya uğradı11 Mayıs 2019 Cumartesi 13:04
  • İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz, korkmadan konuşmaya devam edin lütfen11 Mayıs 2019 Cumartesi 12:30
  • AK Parti kulisleri: Seçimin iptaliyle büyük riske girildi, İmamoğlu 5 puan önde 11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:28
  • Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırım konuşulması kabul edilebilir değil10 Mayıs 2019 Cuma 22:11
  • 15 Temmuz'da hayatını kaybeden gazetecinin oğlu: Herkese PKK'lı dedikten sonra Öcalan'la el ele sandığa gitsinler şimdi10 Mayıs 2019 Cuma 17:50
  • Ankara Barosu'ndan karşı komşusu YSK'ya pankartlı mesaj10 Mayıs 2019 Cuma 17:38
  • DSP'den İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama10 Mayıs 2019 Cuma 17:37
  • Erdoğan: Cami merkezli bir hayatı özendirmemiz gerekiyor10 Mayıs 2019 Cuma 15:29
  • Akıllardaki tek soru cevap buldu... İstanbul Müftüsü: Daha önce çiğnenmiş bir sakızı yeniden ağzınıza alıp çiğnerseniz oruç bozulmaz10 Mayıs 2019 Cuma 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti