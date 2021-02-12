Kayıtlara en sıcak yıl olarak geçen 2020’nin sona ermesiyle beraber, kayıtlara geçen en sıcak on yılı da geride bırakmış bulunuyoruz. Küresel karantina önlemleri iklimimizin ısınmasını durduramamış olsa da, yaşadığımız küresel sağlık krizi bizi iklim konusunda harekete geçmeye zorlayabilir.

Geçen yıl, işler her zamanki gibi değildi. Bir yandan bitmek bilmeyen bir sağlık ve ekonomi krizi geçim kaynaklarımızı sekteye uğrattı, diğer yandan gezegenimizin iklimi hızla ısınmaya devam etti. Küresel ısınma, özellikle son on yıl içerisinde kritik seviyelere ulaşmış bulunuyor. Küresel kapanmalar -geçici olarak da olsa- sera gazı emisyonlarının biraz azalmasına ve hava kalitesinin artmasına neden oldu. Bununla birlikte 2020 yılında rekor sıcaklıklara ve aşırı hava koşullarına tanık olduk. Bu konuda veriler yayımlayan ilk kurum olan Copernicus İklim Değişikliği Servisinin (C3S) uzmanları, 2016 gibi çok sıcak geçen 2020 yılının tarihin en sıcak yılı olduğunu belirtiyor. Beş farklı veri setini bir araya getirerek değerlendiren Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), veri setlerinin benzerliği nedeniyle net bir sıralama yapmakta zorlanmış olsa bile, 2020, 2019 ve 2016’nın kayıtlara geçen en sıcak yıllar olduğunu teyit etti. Yani, faaliyetlerimize kısa bir süreliğine ara vermemizin iklim değişikliğinde bir hafiflemeye neden olmadığı çıkarımında bulunmak mümkün. Fakat küresel bir krizin ne anlama geldiği konusunda yeni perspektifler edindikçe, iklim değişikliğini hafifletme çabalarımızda da yeni bir ivme yakalayabiliriz.