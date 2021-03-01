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“Her Tablet Bir Gelecek” hayata geçti

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim ile imzaladığı protokolle uzaktan eğitime destek bağış kampanyası “Her tablet bir gelecek”  hayata geçti.
“Her Tablet Bir Gelecek” hayata geçti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim ile imzaladığı protokolle uzaktan eğitime destek bağış kampanyası “Her tablet bir gelecek”  hayata geçti.

 

Kampanyası çerçevesinde, 15 Mart’a kadar banka hesap numaraları ya da kısa mesaj servisi aracılığı ile toplanacak bağışlarla, 5 bine yakın çocuğumuzun materyal ve bin 500’e yakın çocuğumuzun internet bağlantısı eksikliğinin giderilmesi hedefleniyor.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlık Basın Bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, “Bakanlık ve tüm paydaşlarımızla birlikte ülkemiz eğitimine katkıda bulunması için çağrıda bulunuyoruz ve  tüm halkımızı, geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

 

Bakan Amcaoğlu, “öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişilebilmeleri bizim için çok önemlidir. Bunun ön koşullarını ve eksikliklerini tamamlamak hedefimizdir” diye konuştu.

 

Bakan Amcaoğlu, bu kapsamda desteklerini esirgemeyen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim’e teşekkür etti.

 

 

Banka hesapları ile havale yapılabilecek

Hayata geçirilen kampanyaya destek verecek olanlar Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın sadece bu proje için açtığı banka hesaplarına havale ile bağış yapabilecek.

 

Yakın Doğu Bank ‘’Salamis Şubesi’’

IBAN No: CT 1913905031031 3040000144466

 

Ziraat Bankası Merkez

IBAN No: TR 26-0001 000860876785915013

 

AL Bank Merkez

IBAN No: CT 77152090100000018806008358

 

 

Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Sms Bağış Servisi

“Her tablet bir gelecek”  kapmanyası dahilinde Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim ise birlikte hareket ederek ortak SMS Bağış Servisi düzenledi.

 

Buna göre, KKTCELL ve Telsim GSM aboneleri “7171” kısa mesaj numarası ile kampanyaya bağış yapılabilecek. Bağışlar, abonelerin tercihine göre 20 TL, 50 TL veya 100 TL şeklinde 7171 kısa mesaj numarasına gönderilecek.

 

SMS Bağış Servisi “7171”

 

20 TL için 20 yazıp 7171’e gönderin

50 TL için 50 yazıp 7171’e gönderin

100 TL için 100 yazıp 7171’e gönderin

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