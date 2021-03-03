  • BIST 1.546
  • Altın 408,385
  • Dolar 7,3663
  • Euro 8,8861
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA7435 test, 35 pozitif vaka

“Her Tablet Bir Gelecek” Kampanyasına Destekler Devam Ediyor

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uzaktan eğitime erişimde materyal ve internet eksikliği yaşayan öğrencilerimizin eksiklerini gidermek için geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği Her Tablet Bir Gelecek kampanyasına destekler devam ediyor.
“Her Tablet Bir Gelecek” Kampanyasına Destekler Devam Ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uzaktan eğitime erişimde materyal ve internet eksikliği yaşayan öğrencilerimizin eksiklerini gidermek için geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği Her Tablet Bir Gelecek kampanyasına destekler devam ediyor.

 

Kampanyaya destek vermek adına Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), bağışladıkları tabletleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına teslim etti.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, kampanyaya destek vererek tablet bağışında bulunan KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

 

AMCAOĞLU

KAMUSEN Yönetim Kuruluna ve tüm sendika üyelerine bu anlamlı bağış için teşekkür eden Amcaoğlu, öğrencilerin uzaktan eğitime erişilebilmelerinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, tüm eksikliklerin tamamlanması adına yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade etti.

 

Ülkemiz eğitimine katkıda bulunulması için kampanyaya destek verilmesi çağrısını yineleyen Amcaoğlu, KAMUSEN tarafından verilen bu anlamlı desteğin diğer kurum ve kuruluşlara da örnek teşkil edeceğine inanç belirtti.

 

ATAN

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan ise sendika olarak “Her Tablet Bir Gelecek” kampanyasına destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, ülkemizin geleceği olan çocukların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

 

Hayata geçirilen kampanyanın bu anlamda önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Atan, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle hareket ederek kampanyaya destek vereceğine inandığını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-SEN: “Yüz yüze eğitim güvenli ülke politikası ile mümkün” İşte açıklamanın tamamı...21 Şubat 2021 Pazar 11:36
  • YÖK'ten yüzyüze eğitim açıklaması17 Şubat 2021 Çarşamba 15:05
  • ARUCAD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu’ndan “Tasarımın Gündelik Yaşamla İlişkileri” Konferansı17 Şubat 2021 Çarşamba 14:01
  • Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği “2020 Eğitim Raporu”nu Yayımladı16 Şubat 2021 Salı 13:55
  • YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması15 Şubat 2021 Pazartesi 12:10
  • Okul Öncesi Ve İlkokullarda 2020-2021 Ders Yılı İkinci Dönemi Bugün Başlıyor15 Şubat 2021 Pazartesi 12:05
  • Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor13 Şubat 2021 Cumartesi 23:08
  • Okul Öncesi ve İlkokul dersleri BRT2’de.. İşte bu haftaki program:13 Şubat 2021 Cumartesi 17:18
  • Oktay: Türkiye’deki kamu üniversitelerini KKTC’ye getireceğiz11 Şubat 2021 Perşembe 00:23
  • Uzaktan Eğitime Destek Yayınları Bugün Brt 2’de Başlıyor08 Şubat 2021 Pazartesi 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti