Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uzaktan eğitime erişimde materyal ve internet eksikliği yaşayan öğrencilerimizin eksiklerini gidermek için geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği Her Tablet Bir Gelecek kampanyasına destekler devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uzaktan eğitime erişimde materyal ve internet eksikliği yaşayan öğrencilerimizin eksiklerini gidermek için geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği Her Tablet Bir Gelecek kampanyasına destekler devam ediyor.

Kampanyaya destek vermek adına Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), bağışladıkları tabletleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına teslim etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, kampanyaya destek vererek tablet bağışında bulunan KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

AMCAOĞLU

KAMUSEN Yönetim Kuruluna ve tüm sendika üyelerine bu anlamlı bağış için teşekkür eden Amcaoğlu, öğrencilerin uzaktan eğitime erişilebilmelerinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, tüm eksikliklerin tamamlanması adına yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade etti.

Ülkemiz eğitimine katkıda bulunulması için kampanyaya destek verilmesi çağrısını yineleyen Amcaoğlu, KAMUSEN tarafından verilen bu anlamlı desteğin diğer kurum ve kuruluşlara da örnek teşkil edeceğine inanç belirtti.

ATAN

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan ise sendika olarak “Her Tablet Bir Gelecek” kampanyasına destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, ülkemizin geleceği olan çocukların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Hayata geçirilen kampanyanın bu anlamda önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Atan, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle hareket ederek kampanyaya destek vereceğine inandığını söyledi.