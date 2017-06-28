“Her tür tavizi şiddetle reddedeceğiz”

KKTC’yi Koruma Derneği Başkanı Hatice Özler Şahin, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için sürdürülen müzakereleri kaygıyla izlediklerini söyledi.

Yazılı açıklamasında, toprak ve güvenlik konularında büyük tavizler verildiğini savunan Şahin, “Devletimizin temellerini sarsacak her tür tavizi şiddetle reddedeceğimizi, bize emanet olarak verilen KKTC’yi çocuklarımıza miras olarak bırakma ülkümüzden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurgularız” dedi.

Şahin, toprak konuda hala kamuoyuna tatminkar bir açıklama yapılmadığını da söyleyerek, “Rumların ve BM’nin bildikleri Kıbrıs Türk halkından gizleniyor” iddiasında bulundu.