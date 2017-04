Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Rum Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulları sembolik ağaç dikimi yaptı.

Rum Gazeteciler Birliği'nin Larnaka'ya bağlı Pervolia köyünde yer alan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikte, her iki birliğin yönetim kadroları Kıbrıs'ta çözüm sürecine destek mesajı içeren ağaç fidanları dikti.

Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Okaliptüs, Hurma, Çitlembik ve Palmiyeden oluşan 40 fidanı birlikte diken gazeteciler barış mesajı verdi.

ÖZUSLU

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu Kıbrıs'ta Kıbrıslıların birbirini anlayabilmesi için bütün meslek örgütlerinin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

Medyanın meslek grupları arasında en kritik rolü oynadığını ifade eden Özuslu, "Biz gazeteciler ve basın çalışanları olarak bugüne kadar Kıbrıs sorununda sorunun bir parçası olduk. Bundan sonra çözümün bir parçası olmakta kararlıyız" dedi.

Sami Özuslu, toplumların birbirini daha iyi anlayabilmesi için politikanın oynadığı oyunun dışında sivil toplum örgütlerinin atacağı doğru adımların büyük önem taşıdığını belirterek, dikilen ağaçların anlamının da bu olduğunu söyledi.

Özuslu, "Bu ülke bizim. Bu ülkede dikilecek her ağaç, yapılacak her temizlik, her türlü çevre düzenlemesi ve toplumlara kazandırılacak her türlü pozitif unsur bu ülkeye yapılacak en büyük iyiliktir" dedi.

Liderlerin bu akşamki sosyal buluşmasına da dikkat çeken Sami Özuslu, yemeğin müzakerelerin yeniden başlamasına vesile olmasını diledi.

FRANGOS

Etkinlikte konuşan Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Giorgios Frangos da ortak vatan toprağına ağaç diken iki birliğin sembolik ama önemli bir ortak eyleme imza attığını belirtti.

Frangos, bu sembolik eylemle liderlere bu akşamki yemek öncesinde destek verdiklerini ifade ederek, "Umarız ki bu sürecin sonunda iyi bir sonuç alabiliriz" dedi.

Etkinliğin bir benzeri önümüzdeki haftalarda KKTC’de gerçekleştirilecek.