TC Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Türkiye’nin iki toplumlu eşitliğe dayalı bir çözümün yüzde yüz destekçisi olduğunu söyledi.

Türkeş, Kıbrıslı Türklerin Türkiye için birinci önceliğe sahip olduğunu, izolasyon altında ayakta durması ve ekonomik hayatının iyileştirilmesi için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Türkeş, “Rum papazın Türkçe Çözüm Yok demesinin, Rum tarafının yangında kullanılacak suyun nereden temin edileceğini sormasının, Kilisenin, Türk tarafından elektrik alınmasına karşı çıkmasının, Rum liderin müzakerelerden kapıyı vurup çıkmasının, Kıbrıs Türk basınında yeterince yer bulmadığını, buna karşın Türkiye’deki iktidarın yapmadığı şeylerin de yapmış gibi gösterildiğini” kaydetti.

Türkeş bu sabah Lefkoşa Merit Otel’de bazı basın-yayın kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.

Türkeş 2015 Eylül ayında Başbakan Yardımcılığı aynı zamanda Kıbrıs işlerinden ve dünyadaki Türk vatandaşların sorumluluğunun kendisine verildiğini anlatarak, aradan geçen bir buçuk yıllık dönemde Kıbrıs ve Londra’da gerçekleştirdiği ziyaretlerden bahsetti.

Londra’ya göç eden insanların Adadaki sorunlardan, 74 sonrası izolasyon ve haksız uygulamalardan dolayı oraya yerleştiklerinin altını çizen Türkeş, yurtdışındaki insanların içinin halen memleket ateşiyle yandığını ve Kıbrıs’ta mal-mülkleri bulunduğunu söyledi.

Türkeş, bir buçuk yılda yapamadığı basınla sohbet toplantısını bugün yapmak istediğini söyleyerek, yarın da Başbakan Binali Yıldırım’ın Ada’ya gelerek 16 Nisan’da yapılacak Anayasa referandumu için bilgilendirme yapıp destek talep edeceğini belirtti.

“HER YAZDIĞINIZ DOĞRU DEĞİL”

Basın mensuplarına “maalesef her yazdığınız doğru değil” diyen Türkeş, zaman zaman Kıbrıs’ta yapılan yanlış haberlerin yüzde 50’yi aşıp aşmadığı üzerinde düşündüğünü söyledi.

Kıbrıslı Türklerin, Türkiye için birinci önceliğe sahip olduğunu belirten Türkeş, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin izolasyon altında ayakta durabilmesi ve ekonomik yaşamının iyileştirilmesi içinde elinden geleni yaptığını söyledi.

Ekonomik ve Sosyal İşbirliği Ofisi’nin KKTC’deki varlığının hem projelere destek vermek hem de bütçe dengesini sağlamak amacıyla kullanıldığını anlatan Türkeş, zaman zaman aksaklıklar yaşansa da bu aksaklıkların kötü niyetten kaynaklanmadığını ifade etti.

“BU SANATI ÇOK İYİ YAPIYORSUNUZ”

Türkeş, aradaki para transferinde yaşanan aksaklığa yorum getirmenin bir sanat olduğunu ve Kıbrıs Türk medyasının bu sanatı çok iyi yaptığını kaydetti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası KKTC’de 48 STÖ’nün katılımıyla bir miting yapıldığını da hatırlatan Türkeş, Anayasa değişikliği referandumunun doğrudan Kıbrıslı Türkleri ilgilendirmese de burada yaşayan çok sayıda TC vatandaşı bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununa da değinen Türkeş, Rum kesiminde papazın Türkçe “Çözüm Yok” dediğini, fakat bunun Kıbrıs Türk basınında yeterince yankı bulmadığını söyledi.

“ÇÖZÜMSÜZLÜKTE TÜRKİYE’DEKİ İKTİDARI SORUMLU TUTMAK HAKSIZLIKTIR”

Türkeş, Türkiye’nin Adada iki eşit toplumun oluşturacağı federe bir devlet çözümünün yüzde yüz destekçisi olduğunu kaydederek, çözümsüzlükte TC’deki iktidarı suçlamanın haksızlık olacağını vurguladı.

“Kapıyı çarpıp çıkan biz değiliz” diyen Türkeş, “Bizim yapmadıklarımızı yapmış gibi yazıyorsunuz, Rum tarafı yangında bile su sorunu yarattı, bunların üzerinde durmuyorsunuz… Elektriği kesildi, Kuzey’den almayı kilise reddetti. Bunları da görün Allah aşkına.” şeklinde konuştu.