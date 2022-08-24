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Her yer eylem alanı! Hademeler mahkemeler önünde eylem yaparak hükümete seslendi

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Her yer eylem alanı! Hademeler mahkemeler önünde eylem yaparak hükümete seslendi
Her yer eylem alanı! Hademeler mahkemeler önünde eylem yaparak hükümete seslendi

Hademeler, yasal ve sendikal hakları gasp edildiği gerekçesiyle örgütlü oldukları Kamu İşçi Sendikaları (Kamu-İş) aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı, bu sabah da mahkemeler önünde eylem yaparak “Toplu İş Sözleşmesi hakkımızdır. Yasal hakkımızı istiyoruz” diyerek hükümete seslendi.

İşçiler adına açıklama yapan Kamu İşçi Sendikaları (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Yasa bilmemek, emekçi hakkı tanımamakla” suçladığı hükümeti yargıya şikayet etmek için mahkemeler önünde olduklarını belirtti, üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yeniden istihdam edilmesi taleplerini dile getirdi.

Serdaroğlu, “Sizin artık bu topluma verecek hiçbir şeyiniz kalmadı” diyerek hükümeti istifaya da çağırdı.

 

-"Bu kölelik sistemini durdurmak için yargıya müracaat ettik"

 

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 10 yılı aşkın süredir çalışan 180’e yakın hademenin, hiçbir bildirim yapılmaksızın haziran ayında topluca işten durdurulduğunu kaydetti. Serdaroğlu, hakları gasp edilen çalışanların sendikalı oldukları için işten durdurulduklarını savundu.

İş ve çalışma yasaları hiçe sayılarak 280 hademe alımı için yeniden ihaleye çıkıldığını, adına da “temizlik ihalesi” dendiğini de savunan Serdaroğlu, “Şirketler üzerinden insanları sömürmeye devam etmek istiyorlar… Bu kölelik sistemini durdurmak için yargıya müracaat ettik" dedi.

Mahkeme önündeki eylemde, “Toplu iş sözleşmesi hakkımızdır, yasal hakkımızı istiyoruz”, “Sendikamızdan da haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz” gibi pankartlar açılırken, “hükümet istifa” sloganları atıldı.

 

-Dava ertelendi

Öte yandan Kamu-İş’in Yüksek İdare Mahkemesi’nde bu sabah görüşülen davası 1 Eylül’e ertelendi.

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