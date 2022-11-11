Her yerde hırsızlık olayları var!

1. 10.11.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden M.G.M.M.(E-21)’nin, market içerisinde satışa sunulan 900.45 TL değerindeki pilli diş fırçalama cihazını alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 01-06.11.2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Surlariçinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon mağazasında çalışan D.H.(E-22) ve K.T.(E-24)’nin, iş yerinde satmış oldukları giyim ürünleri karşılığında müşterilerden tahsil ettikleri toplam 855 Euro nakit parayı, iş yeri kasasına koymayıp tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 10.11.2022 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda, R.C.K.(E-18)’nin, bir şahsın yere düşürüp kaybettiği cep telefonunu bulup alarak çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

4. 08.11.2022 tarihinde, Gazimağusa’da Kaliland Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir oto yıkama yeri içerisinden, U.D.(E-33)’nin araç yıkama ve vakum cihazlarını çaldıktan sonra, söz konusu cihazların kendisinin olduğunu beyan edip, Gazimağusa’da başka bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla 6000 TL parayı temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.