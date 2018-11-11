  • BIST 92.839
  • Altın 212,028
  • Dolar 5,4915
  • Euro 6,2205
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAFikri Karayel'den Bomba Haber

Her yıl 11 Kasım 11:11'de kostüm giymiş insanlar belediye binalarına hücum ediyor

» »
Her sene 11 Kasım’da saat 11:11’de kostüm giymiş insanlar belediye binalarına hücum ediyor ve sembolik olarak yönetimi ele alıyorlar. Bu eğlence ile Almanların “beşinci mevsim” dedikleri karnaval sezonu başlıyor.
Her yıl 11 Kasım 11:11'de kostüm giymiş insanlar belediye binalarına hücum ediyor

Almanya'da karnaval sezonu resmen başladı. Karnaval kutlamalarının merkezi ise Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Köln kenti.

Havaların güzel olmasının yanı sıra, karnavalın ilk gününün pazara denk gelmesi nedeniyle de kutlamalara önceki yıllara nazaran daha büyük bir katılım bekleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren karnaval kostümlerini üzerine geçirenler, karnavalın en coşkulu kutlandığı yer olan Köln'e doğru yola çıktı. Kostümlü karnavalcılar 11 Kasım'ı bütün gün geleneksel karnaval şarkıları söyleyip Köln birası içmekle geçirir.

Ancak Köln Karnavalı'nın doruk noktasına ulaştığı ay Şubat. Her yıl farklı tarihlere denk gelen perşembe günü “Weiberfastnacht” denilen ”kadınlar karnavalı” ile eğlenceler yeniden başlıyor ve yedi gün sonra çarşamba günü “Aschermittwoch”da sona eriyor. 

Karnavalın kökeni ne?

Aslında “Karnaval” sözcüğünün kökeni, İtalyanca “ete veda” anlamına gelen “Carne Vale'” sözcüğüne dayanıyor. Yani, Hrıstiyan aleminde et ve et ürünlerinin tüketilmediği, 40 gün süren ve Paskalya yortusunda sona eren “oruç” döneminin başlangıcı anlamına geliyor. Karnaval geleneği kış mevsiminin kovulması adetine dayanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Partizan anıtını yıkmaya çalışan faşist, altında kaldı bacağı kırıldı09 Kasım 2018 Cuma 13:58
  • Doğurganlık hızı dünya çapında düşüyor; Türkiye dahil birçok ülkede hız, nüfus yenilenme düzeyinin altında09 Kasım 2018 Cuma 11:35
  • Fransa’da Erdoğan’a 11 Kasım protestosu08 Kasım 2018 Perşembe 10:15
  • Tsipras, din görevlilerini devlet memurluğundan çıkarıyor07 Kasım 2018 Çarşamba 11:23
  • Ryanair 'havaalanında yerde uyuyan' çalışanlarını işten çıkardı07 Kasım 2018 Çarşamba 10:08
  • İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı: Sevdim, bağışladım ama birilerinin öncelikleri başkaydı06 Kasım 2018 Salı 16:59
  • Macron'a suikast hazırlığındaki 6 kişi yakalandı06 Kasım 2018 Salı 15:29
  • Spice Girls sahnelere geri dönüyor06 Kasım 2018 Salı 15:04
  • Eski Belçika Kralı'na babalık şoku06 Kasım 2018 Salı 14:39
  • Merkel: Yeni genel başkanla da koalisyona devam edilecek06 Kasım 2018 Salı 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti