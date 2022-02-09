Her Yıl 20 Bin Pasif İçici Sigaradan Hayatını Kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1987 yılından bu yana 9 Şubat, Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul edildi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, sigaranın zararlarını anlattı.

“SİGARA İÇEN BİR BABANIN ÇOCUĞUNUN KANSER OLMA ORANI, YÜZDE 20”

Türkiye’de 20 bin pasif içici olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aydın, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye’de her yıl 20 bin insan, sigara içmediği hâlde sigara içenler tarafından öldürülüyor. İntihar ederek ölme ile sigara içerek ölme arasında herhangi bir fark yok. Sigara, gelecek nesilleri yok ediyor.

*Sigara içen bir babanın çocuğunun kanser olma oranı yüzde 20dir. Sigaranın içindeki zehirler, insanı kansere karşı koruyan p50 genini yok ediyor.

*Bu gen de genetik olarak babadan çocuğa geçiyor. Sigara içen bir babanın p50 geni yok olduğu için, çocuk da bu genden yoksun doğuyor. Çocuk sigara içmediği hâlde, 25 yaşında kanser oluyor.

“ÇOCUKLAR YÜZDE 35 ORANINDA ENGELLİ DOĞUYOR”

Türkiye’de hamileliği döneminde sigara içen kadınların yüzde 35 oranında engelli çocuk doğurduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, “Türkiye’de sigaraya 26 milyon lira civarında para ödüyoruz. Bu ödenen paralarla, toplumun diğer ihtiyaçları karşılanabilir. Sigara, sizi hayat boyu bağımlı hâle getiriyor. Sigaraya başlamak çok kolay ancak kurtulmak kolay değil. Öncelikle güçlü bir irade ortaya koymanız gerekiyor. Sigaraya başlamadan sigaranın gerçek yüzünü görmek gerekiyor” diye konuştu.

“ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 50’Sİ SİGARADAN KAYNAKLANIYOR”

Sigaranın sadece insana değil çevreye de zarar verdiğini kaydeden Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye’deki orman ve şehir yangınlarının yaklaşık yüzde 50’si, sigaradan kaynaklıdır. Geçen yıl İstanbul’daki yangınların yarıya yakını sigara izmaritinden çıktı. Türkiye çölleşiyor, sigaranın dünyaya verdiği zararı görmeliyiz” dedi.

“SİGARA, BULAŞICI BİR HASTALIKTIR”

21. yüzyılda bir ülkeyi istila etmek için asker göndermeye gerek olmadığını belirten Doç. Dr. Aydın, şunları söyledi;

*Bir ülkenin halkını sigaraya bağımlı hâle getirdiğinizde; o ülkeyi ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yıpratırsınız. Sigara, vücudun bütün organlarını tahrip ediyor. Günde 3 tane içiyorum, bir şey olmaz! demeyin.

*Zehrin azı çoğu olmaz, zehir zehirdir. Sigaranın içerisinde 3 bine yakın zehir var. Sigara üreticileri, ekonomik gücü ellerinde tutmak için sigaraya farklı aroma katıyor. İnsanlar 20 yaşından sonra kolay kolay sigara kullanmaz.

*Önemli olan 13 ve 20 yaş arasındaki gençlerdir. Bu yaş aralığındaki insanlar, özenti yoluyla sigaraya başlıyor.

*Gençlerimizi korumalıyız, sigara özenti yoluyla yayılan bulaşıcı bir hastalıktır. Toplum önderleri, çocukların ve gençlerin önünde kesinlikle sigara kullanmamalıdır.

“KALICI HASARLAR BIRAKABİLİR”

Piyasada bulunan bütün sigaraların Hıfzıssıhha Kurumunun kontrolünden geçtiğini kaydeden Doç. Dr. Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:

*Bu kurumun denetiminden geçen sigaraların nikotin değeri bellidir. Kaçak yollarla Türkiyeye giren sigaralar, sağlık kontrolünden geçmiyor. Aşırı zam yapılması hâlinde insanlar kayıt dışı sigarayı kullanmaya başlar. Nikotin boyutu ölçülemediği için, sağlık açısından büyük tehlikeler ortaya çıkar.

*Aynı zamanda büyük vergi kaybına da neden olur. Yıllık 300 milyar dolar civarında bir ekonomiye hükmediyorlar. Sigaranın yaygınlaşmasını teşvik eden karteller olduğu gibi, kanun dışı sigara bıraktırma merkezi de var.

*Elektronik sigara ve zararlı olan sigara bıraktırma yöntemleri mevcut. Kesinlikle Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırmadığı hiçbir yerin oyununa gelmeyin.

*Bu tehlikeli yöntemler, daha kalıcı hasarlar bırakıyor. İnsanları daha çok sigarayı bağımlı hâle getiriyor. Havamızı kirletmeyelim, hiç kimsenin havamızın içerisine tükürmesine müsaade etmeyelim.