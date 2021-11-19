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Her Yıl 700 Bin Kişi Antibiyotik Direncinden Hayatını Kaybediyor

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Her Yıl 700 Bin Kişi Antibiyotik Direncinden Hayatını Kaybediyor
Her Yıl 700 Bin Kişi Antibiyotik Direncinden Hayatını Kaybediyor

Dünya için çok ciddi bir sağlık sorunu olma yolunda ilerleyen “antibiyotik direnci” konusunda Dünya Sağlık Örgütü de harekete geçti.

Tıp biliminin insanlık yararına en büyük buluşlarından biri kabul edilen antibiyotiklerin gereksiz ve fazla kullanımı 21’inci yüzyılda en büyük sağlık tehlikesi olan antimikrobiyal direnci ortaya çıkardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) antibiyotiklerin doğru kullanımı ve antimikrobiyal direncin azaltılması yönündeki çalışmalara öncelik vererek tüm ülkeleri iş birliğine çağırdı.

Türkiye ilk sıralarda geliyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, dünyada her yıl 700 bin kişinin antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Prof. Dr. Sönmezoğlu, dünya için global bir sorun haline gelen antibiyotik direnci konusunda istatistiklerin de endişe verici boyutta olduğuna dikkat çekti.

Meral Sönmezoğlu, Türkiye'nin antibiyotik direncinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığına, antibiyotik kullanımının son 10 yılda yüzde 32,87 arttığına vurgu yaptı.

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