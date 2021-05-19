Her yıl Danimarka büyüklüğünde yağmur ormanı yok oluyor

Dünyada her yıl çikolata, sığır eti, soya ve palmiye yağı üretimi için Danimarka büyüklüğünde yağmur ormanı yok ediliyor. Doğayı koruma örgütü Forest Trends'in yeni raporu bu sonucu ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington kentinde bulunan doğayı koruma örgütü Forest Trends'in çarşamba günü yağmur ormanlarındaki tahribatla ilgili paylaştığı rapor çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre her yıl çikolata, sığır eti, soya ve palmiye yağı üretimi amacıyla yaklaşık 4,5 milyon hektar ormanlık arazi yasa dışı bir biçimde yok ediliyor. Ormansızlaştırma en başta Brezilya ve Endonezya'da meydana gelirken bu ülkeleri Bolivya, Kolombiya, Meksika ve Malezya takip ediyor. Tıraşlanan ormanlık arazide üretilen ürünlerin üçte biri ABD, Çin ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Forest Trends'in raporuna göre 2013-2019 yılları arasında yok olan ormanların yüzde 70'i yasa dışı olarak yok edildi. Bu büyüklüğün 2000-2012 yılları arasında kaybedilenden üçte bir oranında daha fazla olduğu belirtildi.

Söz konusu raporun yazarlarından Arthur Blundell, "Yasa dışı ormansızlaştırmayı derhal durdurmazsak insanlığın karşı karşıya olduğu üç krizi - iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin kaybı ve yeni oluşan pandemileri - yenme şansımız da olmayacak" dedi.

Endonezya'da palmiye yağı üretimi, Brezilya'da soya ekimi ile büyükbaş hayvancılık, yasa dışı ormansızlaştırmaların başlıca sebepleri olarak gösteriliyor. Honduras ve Batı Afrika'da çikolatanın hammaddesi olan kakao ve Arjantin'de mısır üretimi de yasa dışı ormansızlaştırmaların önde gelen diğer sebepleri arasında.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de çevreciler, yasa dışı biçimde ağaçsızlandırılmış arazilerde üretilen ürünlerin süpermarket raflarından kaldırılmasını sağlayan yasal düzenlemeler getirilmesini savunuyor.

Forest Trends'in raporuna göre Jair Bolsonaro'nun devlet başkanlığına geldiği 2019 yılında, Brezilya'da yapılan tıraşlamaların yüzde 95'i yasa dışı gerçekleşti. 2019 yılındaki dev orman yangınları nedeniyle tüm dünyadan tepki çeken sağ popülist siyasetçi Amazonlar'daki sömürüyü savunmuştu. Bolsonaro'ya tarım arazileri açılmasını teşvik eden ve çevre koruma kurumlarını zayıflatan bir siyasi iklim yaratma suçlaması yöneltiliyor. Amazon Ormanları'nın bulunduğu Brezilya küresel iklimin korunmasında kilit öneme sahip.