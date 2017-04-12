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“Her Yönüyle Hellim” Kitabı Sanayi Odası’ndaki sunumla tanıtıldı

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“Her Yönüyle Hellim” Kitabı Sanayi Odası’ndaki sunumla tanıtıldı
Kitap, TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hazırlandı.

Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen tanıtımda Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Kitabın Editörü YDÜ Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Hecer, Sanayi Odası yetkilileri, sektör temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Kitap, TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hazırlandı.

Kitabın yakın bir zamanda ikinci baskısının tamamlanarak tüm kitapçılarda satışa sunulacağı açıklandı.

Tanıtımda konuşan Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı, kitabın hazırlanması ve yayınlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

DEVECİ

Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ise, tarım sektörü içinde hayvancılığın önemli bir lokomotif olduğunu kaydederek, ürünlerin değerinde satılabilmesini sağlamak amacında olduklarını belirtti.

Deveci, gelinen noktada hellimin bir tescil aldığını ve bunun kalıcı olmaya doğru gideceğini söyleyerek, KKTC’de kriterlere uygunluğun Ticaret Odası ve Ticaret Dairesi tarafından denetleneceğini, böylelikle hellim tescilinin daha sağlam bir temele oturacağını bildirdi.

Deveci, böylelikle hem daha kaliteli ürün elde edilmiş olacağını hem de tüketicinin ödediği paranın karşılığını daha iyi alabileceğini ifade etti.

Hayvan sağlığının önemine de işaret eden Deveci, sağlıklı hayvanın sağlıklı süt demek olduğunun, soğuk zincirden sonra soğuk tank projesinin hayata geçmesiyle hijyen açısından bir seviye daha atlanmış olacağının altını çizdi.

Hellim ürününün dünyaya pazarlanarak KKTC’ye ekonomik fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Deveci, yeni kararlar ve denetim mekanizmasıyla hellim ürününün daha yukarı seviyelerine çıkacağına inandığını söyledi.

HECER

Kitabın Editörü Prof. Dr. Canan Hecer ise, hellimi öğrenmek isteyen, araştırma yapan ve bilgi sahibi olmak isteyenleri kitabı edinmeye davet etti ve kitapta katkısı bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. 

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