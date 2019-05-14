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Her zaman özveri, sabır ve hoşgörü gerektiren meslek grubu: Hemşirelik

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin, Hemşireler Haftası dolayısıyla hemşirelik mesleği hakkında açıklamalarda bulundu.
Her zaman özveri, sabır ve hoşgörü gerektiren meslek grubu: Hemşirelik

Hemşirelik dendiği zaman akla ilk gelenin hemşireliğin öncü isimlerden olan Florence Nightingale olduğunu söyleyen başhemşire Türkan Şahin, akla gelen ilk türk hemşirenin ise gevher nesibe isimi olduğunu belirtti. Hemşirelik mesleğinin bilimsel bakıma dayandığını, hemşirelerin hastaların yaşadığı olağanüstü durumlara karşı önlem aldığını, hemşirelerin güç çalışma şartlarına karşın her zaman hastalara karşı özverili, sabırlı ve hoşgörülü şekilde davranması gerektiği için çok zor bir meslek grubu olduğunu belirtti.

 

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Hemşirelik Mesleği Bilime Dayalı

Hemşirelik mesleğinin bilimsel bir bakıma dayalı olduğunu söyleyen Başhemşire Türkan Şahin, bunun sebebinin ise hemşirelik mesleğinin ilk şartının bilim olduğundan kaynaklandığını belirtti. Hemşirelik mesleğinde kişilerin anatomi ve fizyoloji bildiğini söyleyen Başhemşire Türkan Şahin, hastaya uygulanan ilacın hasta üzerindeki etki ve yan etkilerini bilmesi gerektiğini belirtti. Hemşirelerin hastanın yaşadığı olağanüstü durumlara karşı önlem aldığını söyleyen Başhemşire Türkan Şahin, Akut problemlerde uluslararası tıbbi standartlara göre sırasıyla ne yapacağını bilen bir meslek grubu olduğunu belirtti.

 

Başhemşire Türkan Şahin: “Hemşirelik Mesleğinin Temelinde Sevgi ve Saygı Yatar.”

Hemşirelerin görevlerinden birinin de bilimsel kanıtları takip etmek olduğunu söyleyen Başhemşire Türkan Şahin, bu kanıtlara göre hasta için en iyi olan bakımı da yönetebildiğini belirtti. Hemşirelerin güç çalışma şartlarına karşın özverili, sabırlı ve hoşgörülü şekilde davranması gerektiğini söyleyen Başhemşire Türkan Şahin, bu durumlara bağlı olarak hemşirelik mesleğinin zor bir meslek olduğunu belirtti. Başhemşire Türkan Şahin Konuşmasına şöyle devam etti. “Hemşirelik diğer mesleklerde olduğu gibi toplumsal ihtiyaçlardan doğan insan hayatıyla yakından ilgili bir meslektir. Hemşirelik mesleğinde ekip çalışmasını bilen, el becerisi olan, hızlı çalışan hünerli ellere sahip kişiler olması gereklidir. Hemşirelik mesleğinin temelinde sevgi ve saygı yatar. Hemşireler din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin birey, aile ve topuma sağlığını kazandırmak için çalışır. Bu nedenle sevgiden, şefkatten, disiplin ve ciddiyetten uzak bir kişinin bu mesleği icra etmesi mümkün değildir.”

    
Hemşireler Eğitim, Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Desteklenmesi Gereken Bir Meslek Grubu

Hemşirelerin sağlığı yerinde olmayan ve yardıma muhtaç insanlara hizmet verdiğini söyleyen Başhemşire Türkan Şahin, hemşirelik mesleğinin bu yönü düşünüldüğünde hemşirelerin hem eğitim açısından hem de psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi gereken bir meslek grubu olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Başhemşire Türkan Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Her yıl uluslararası Hemşireler Günü kapsamında hemşireler için tema belirleyen Uluslararası hemşireler birliği (ICN) 2019 yılı için “Herkes için Sağlıkta Hemşireler Öncü Bir Ses” temasını belirlemiştir. Yayınlanan temada hemşireler yedi gün yirmi dört saat doğumdan ölüme acil durumda devam eden bakımda hayati bir erişim noktasıdır. Hemşireler yaşamları kurtarır, sağlığı ve refahı artırır. Değerli meslektaşlarımın sorunlarını giderek azaldığı nitelikte sağlık hizmeti sunabildiğimiz bir gelecek dileklerimle hemşirelik haftalarını kutlarım.”

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