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“Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi” açılıyor

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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi” açılıyor.
“Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi” açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyallerin yer alacağı “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi”nin açılışı 7 Mayıs salı günü saat 09.00’da YDÜ Eczacılık Fakültesi’nde yer alacak.

Müze, eğitim ve araştırma yönü ile tüm araştırmacılara, öğrencilere ve bu konuda çalışacak bilim insanlarına, eğitim yönünden ise tüm doğa ve Kıbrıs meraklılarına hizmet verecek. 
Müze ayrıca Kıbrıs’ta mevcut olan 1500-1600 arası bitki türünün 11 bin çeşit örneğini bünyesinde barındırıyor. Bu koleksiyon içerisinde Kıbrıs’a özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a özgü Beşparmak Dağları’nda yetişen 19 çeşit bitki türü de bulunuyor. 

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