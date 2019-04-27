Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kuruldu

Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi 10 Binden Fazla Bitki Türü, Canlı Örnekleri ile Fosil ve Jeolojik Materyallerle Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kuruldu…

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bilimsel yöntemlerle toplanmış bitki örneklerinin kurutularak saklanmasıyla 18 yıldır çalışmalar yürüten Herbaryum Merkezi, gerekli yasal izinlerinin tamamlanmasının ardından “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi” ismiyle müzeye dönüştürüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öğretim ve araştırma merkezi olma işlevi görecek olan “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi”nin müzeye dönüştürülmesi için yapılan başvurunun, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından onaylanarak, gerekeli izinlerin tamamlandığı belirtildi.

Kıbrıs’a Özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a Ait 19 Tür İle En Zengin Bitki Müzesi…

Çevre araştırmaları konusunda büyük önem taşıyan müze, Kıbrıs’ta mevcut olan 1500-1600 arası bitki türünün 7 bin’den fazla çeşit örneğini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Kıbrıs’a özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a özgü Beşparmak Dağları’nda yetişen 19 çeşit bitki türü de müzede bulunuyor. Türkiye ve Dünya’da diğer bulunan merkezlerle işbirliği içerisinde olan Herbaryum Müzesi, yapılan araştırmalarda bitki değiş tokuşu da yapıyor. Kıbrıs halkının bitkileri kullanma şekli ile Etnobotanik araştırmalar da yürüten müze su kabağı, sesta-sepet yapımında kullanılan bitki türü örneklerini bünyesinde barındırıyor.

Müzede fosil ve jeolojik materyaller de sergilenecek

Müze’de Kıbrıs adasına ait fosiller ve diğer bazı jeolojik açıdan önemli materyallerin sergilenecek olması, “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi”nin zengin bir koleksiyona sahip olmasına imkan sağlıyor.

Bitki ve Canlı Türlere Ev sahipliği Yapan Müze Nisan Ayında Hizmete Açılacak…

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında yer alacak olan Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, bünyesinde topladığı 10 binden fazla bitki türü, mantar çeşitleri, canlı örnekleri, deniz yosunları ile fosil ve jeolojik materyallerle, Mayıs ayının ilk haftasında kapılarını halka açacak.

Araştırmacılara Eşşsiz bir Kaynak Sunacak...

Biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat, orman ve daha birçok konuda araştırmalar yürütecekler için temel bir kaynak niteliğinde olacak olan “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi” tüm araştırmacılara, bitki koleksiyoncularına, öğrencilere ve bu konuda çalışacak bilim insanlarına ışık tutacak.