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Herdaimdostlar'dan sahil temizliği

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Herdaimdostlar bu sabah DAÜ Beach Club bölgesinde bulunan kum zakkumlarının bulunduğu sahile yürüyüş düzenledi
Herdaimdostlar'dan sahil temizliği

Sabah 07.00 de siyah TShırt lerle yürüyüp zakkumların yanına gelen Herdaimdostlar siyah giymelerinin amacının doğa ve çevre konularındaki kötü gidişe dikkat çekmek olduğudur. Etkinlikte konuşan Herdaimdostlar lideri Yusuf Şentuğ ya doğa korunacak ya yaşam sonlanacak şeklinde açtıkları pankartı bunun için açtıklarını anlattı. 

Ardından kum zakkumlarının anlatımına ve bu doğal bitkiye dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinliğe vurgu yapıldı. Etkinlikte Çevre eğitimi ve yönetimi uzm. Dr Asuman Korukoğlu bu bölge için hazırladığı raporu okudu. Sunumun ardından birlikte fotoğraf çekilerek yeni bir etkinlikte buluşmak üzere sözleşildi.

Asuman Korukoğlu’nun raporu şu şekildedir.

Trachomitum venetum

Zehirli

Türkçe literaturde PEMBE KIZ olarak bilinir.

tansiyon  ve ateş düşürücü

Yatıştırıcı, yaşlanma karşıtı ve antioksidan ozellikli kimyasal bileşime sahiptir.

Hindistanda geleneksel tıpta kullanılır

Italyadan Japonyaya kadar yaygındır

Bulgaristan'ın Karadeniz sahilinde bir Doğa Rezerv Alanı ve Natura 2000 Alanı'nda görülür. Bulgaristan'da Tehlikeye açık tür durumundadır ve koruma altındadır.

Kıbrıs'ta yalnız Silver Beach Glapsides arasında kıyı kumulunda görülmektedir.

Ibn-i Sina bu türü köpek ve kediler için zehirli olduğundan dolayı köpekten uzak adıyla tanımlamıştır.

Ingilizce adı da " swordleaf dogbane ; kılıç yapraklı köpek yıkan" şeklindedir.

Yaprakları mızrak şeklindedir ve zakkumgiller ailesindendir. Zehirli sütleriyle karakterize edirler.

Bir görüşe göre Kıbrıs'a sonradan gelmiş olabilir. Ama bir kanıtı yoktur. 

Su kenarı ormanı bitkilerindendir. Deniz kıyısı kumulları; kara ve deniz ekosistemleri arasında geçit oluşturur ve hem kara, hem deniz ve hem de kıyı turleri buralarda görüldüğü için; zengin ve önemlidirler.

Silver Beach ve Glapsides; 3 derenin deltasıdır. Salamis Ormanı'da görülen türler, tuzcul bataklık türleri ve kumul türleri, aynı zamanda sucul türler burada görülmektedir.

80li yıllarda adamızı ziyaret eden kuş gözlemci ve doğa araştırmacıları ve deniz kaplumbağası uzmanları; Glapsides Koyu'nun dünyada tükenmekte olan habitatlardan olduğunu söylemekteydiler. Ne yazık ki 80'li yıllara göre buradaki tahribat neredeyse YIKIM halini almıştır. Elbette bunun nedeni; verilen kararlarda ilgi gruplarının ve uzman kişilerin etkisinin olamamasıdır. Ileriyi gören, dış dünyadaki örnekleri doğru değerlendiremeyen plânlamalardır. Glapsides Koyu koruma altında değildir. Tüzüklere rağmen yanlış müdahaleler görmüştür. Denetlenmemektedir. Kötü ve kirli kullanılmaktadır.  Bu konuda hem bilgi, hem farkındalık hem duyarlılık eksikliğimiz vardır. Bu alan diğer bir çok doğal rezerv kapasitesi bulunan alanlar gibi doğru yönetilememektedir.

“ya doğa korunacak ya yaşam sonlanacak “

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