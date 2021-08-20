Hergün Topuklu Ayakkabı Giymenin Birçok Zararı Var !

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi.

Her kadın güzel görünmek ve kendini iyi hissetmek ister. Bunun için hanımlar yüksek topuklu uçları dar gösterişli ayakkabılar giymeyi severler. Ancak bunun bedeli çoğu kez kas iskelet sisteminin bir çok bölgesinde kalıcı ve geriye dönüşümsüz hasarlar olarak karşımıza çıkar.

Yüksek topuklu ayakkabılar ayak bileğinde, ayağın ön kısmında, parmaklarda, topuklarda, bir çok kalıcı hasarlara sebep olur. Sağlıklı bir ayakkabı topuğu 5 cm yi geçmemeli ve ön tarafta parmakların rahatça sığacağı kadar bir alan olmalıdır. Ayrıca ayakta oluşabilecek nasır, şekil bozukluğu, ağrı gibi olumsuzluklara sebep olmamalıdır.

Yüksek topuklu ayakkabılar vücut ağırlığını dengesiz bir şekilde ayağın ön bölgesine aktardığı için ayağın ön bölgesinde (metatars kemikleri) ve parmaklarda bir çok şekil bozukluğuna sebep olur.

Bunion;

Yüksek topuklar sonucu ayak baş parmağı kök ekleminde halluks valgus ve halluks rijidus adını verdiğimiz son derece ağrılı ve yürümeyi güçleştiren ve tedavisi de oldukça zor olan, çoğu zaman cerrahi müdahaleyi gerektiren ağır bir deformite oluşur.

Çekiç parmak;

Yüksek topuklu ve dar ayakkabılar parmakları bir huniye sokar gibi sıkıştırarak ağır parmak şekil bozukluklarına sebep olur. Parmaklar bükülür ve bir pençe şeklini alır. Parmakların ayakkabılara sürekli sürtünerek nasırlaşmalara sebep olur ve yürümeyi engeller. Ağır çekiç parmak deformiteleri ancak cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.

Nasırlar;

Genellikle cildin tekrarlayan basınç altında kalmalarına bağlıdır. Ayak şekil bozukluğu olan kadınlarda ve şekil bozukluğu olmasa bile sağlıksız ayakkabı giyenlerde nasır oldukça sık görülür.

Haglund hastalığı;

Yüksek topuklu ayakkabıdan dolayı topuk bölgesinin sürekli ayakkabıyla temas etmesi topuğun arka tarafındaki kemiklerde şekil bozukluklarına sebep olur. Bu durum şiddetli topuk arkası ağrılarına aşil tendinitine ve bursitlere sebep olur. Topuk arkası bazen kabarır, su toplar ve oldukça ağrılı bir durumdur.

Nöromalar;

Yüksek topuklu ve dar ayakkabılar parmak aralarında bulunan ince sinirleri sıkıştırarak bu sinirlerin şişmelerine ve tümörleşmelerine sebep olur. Buna morton nöroması denir. Oldukça ağrılıdır, ameliyat bile bazen ağrıyı geçirmeyebilir. En çok 3. ve 4. parmaklar arasında görülür. Başlangıçta yanma, karıncalanma ve uyuşma vardır. Zamanında tedavi edilmezse kalıcı sinir hasarına ve zonklayıcı, yürümeyi engelleyici ağrılara sebep olur.

Ayak bileği burkulmaları;

Yüksek topuklu ayakkabılar burkulmalara sebep olarak ayak bileğindeki bağların uzamalarına, yırtılmalarına hatta kopmalarına yol açabilir. Tekrarlayan ayak bileği burkulmaları; ayak bileği gevşekliğine ve kireçlenmelerine zemin hazırlar.

Bel ağrıları;

Yüksek topuklu ayakkabılar bel çukurluğunu artırarak (hiperlordoz) sinir kanallarını daraltır, omurgada kireçlenmelere ve fıtıklaşmalara sebep olur. Omurganın dayanıklılığını azaltır. Bu şekil bozuklukları sırt ve boyun omurlarını etkileyerek sırt ve boyun ağrılarına da sebep olur.

Diz ağrıları;

Yüksek topuklu ayakkabılar diz içi basıncı artırarak ve dizdeki yük dağılımını bozarak dizin erken dejenerasyonuna ve ağrılarına zemin hazırlar.

Baldır kasları;

Uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde baldır kaslarında kısalmalar görülür. Bunların bir kısmı daha sonra normal topuklu ayakkabı giyseler bile baldır kaslarındaki kısalmadan dolayı normal ayakkabıyı giymekte zorlanırlar.