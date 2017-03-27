“Herhangi bir anlaşma yapılmadan önce referandum yapılsın”

Rum siyasi partilerinden EDEK’in Başkanı Marinos Sizopulos, Kıbrıs sorunuyla ilgili herhangi bir anlaşma yapılması öncesinde, Güney Kıbrıs’ta referanduma gidilmesini önerdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, EDEK’in Limasol örgütü bölge toplantısında konuşma yapan Sizopulos, Rumların dönüşümlü başkanlığı, çözümden sonra Türk askerinin adada kalmaya devam etmesini, Türk vatandaşlarına 4 özgürlüğün verilmesini, adadaki Kıbrıslı Türk sayısından daha fazla TC kökenli vatandaşın adada kalmasını isteyip istemediklerini ifade edecekleri bir referandum düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Sizopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bugüne kadar izlediği taktikle, Rum halkı karşısındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini de kaydetti.