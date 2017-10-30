“Herhangi bir canlıya zarar veren kimseyi desteklemem"

Oyuncu Hazar Ergüçlü, PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu, savcılığın takipsizlik kararının ardından şu açıklamayı yaptı:
Oyuncu Hazar Ergüçlü, PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu, savcılığın takipsizlik kararının ardından şu açıklamayı yaptı:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.