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“Herhangi bir canlıya zarar veren kimseyi desteklemem"

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“Herhangi bir canlıya zarar veren kimseyi desteklemem"
“Paylaştığı video ile PKK propagandası yapıyor” diye suçlanan Kıbrıslı Türk sanatçı Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ergüçlü “Herhangi bir canlıya zarar veren kimseyi desteklemem.” dedi.

Oyuncu Hazar Ergüçlü, PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu, savcılığın takipsizlik kararının ardından şu açıklamayı yaptı:

 

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