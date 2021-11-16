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Herkes Aşı Merkezlerine Müracaat Edebilecek

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Hiç Aşı Olmayanlar İle 2. Doz, 3. Doz Ve 4. Doz Olmayan Herkes Aşı Merkezlerine Müracaat Edebilecek
Herkes Aşı Merkezlerine Müracaat Edebilecek

SAĞLIK BAKANLIĞI, AŞI PROGRAMININ AÇILDIĞINI DUYURDU
 “AŞI MERKEZLERİMİZE GİDEN HİÇBİR VATANDAŞIMIZ GERİ GÖNDERİLMEYECEK”
“COVID-19 SALGINI HENÜZ BİTMEDİ AŞINIZI OLUNUZ VE KURALLARINA UYUNUZ”

 Sağlık Bakanlığı, halk için aşı programının açıldığını bildirerek, hiç aşı olmayanlar ile 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkesin aşı merkezlerine müracaat edebileceğini açıkladı.
Bakanlık, aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğini vurguladı. 
Bakanlık ayrıca, Covid-19 salgının henüz bitmediğine dikkat çekerek, “Aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz” çağrısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı programının tabloda yer alan şekilde tamamlanmasından emin olunması istenerek, “Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır” denildi.
“HERKES AŞI MERKEZLERİNE MÜRACAAT EDEBİLİR”
Aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşılar açılmıştır. Hiç aşı olmayanlar, 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkes aşı merkezlerimize müracaat edebilir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kış aylarına girilen bu günler içerisinde kayıplar yaşamamak ve hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla aşıyla Covid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirmenin elzem olduğuna vurgu yapıldı.
Covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılar tabloda belirtildi. 

 

 

Aşı yapılan gurup

Yapılacak Aşı 

1.

12-18 yaş aşısız kişiler

Biontech

2.

18 yaş ve üzeri aşısız kişiler 

Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen)

3.

18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 

3.doz  Biontech/Sinovac

4.

18 yaş üzeri 2 doz Biontech  olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar

3.doz Biontech

5.

18 yaş ve  üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı   olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar

3.doz   Biontech

6.

18 yaş ve  üzeri Johnson & Johnson aşı   olup üzerinden 3  ay geçmiş olanlar

2.doz    Biontech/ Johnson & Johnson( Janssen)

7.

3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar

4.doz    Biontech

 

 

 

 

 

 

 

 

COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR

Lefkoşa

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi

 

Cyprus Life Hospital

 

 

Değirmenlik Sağlık Merkezi

 

 

Elit Hospital

 

 

Etik Hastanesi

 

 

Fuar Alanı Aşı Merkezi

 

 

Kolan Lefkoşa Hastanesi

 

 

Miracle Hospital

 

 

Trenyolu Polikliniği

 

    

Gazi Mağusa

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Gazi Mağusa Devlet Hastanesi

 

Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri

 

 

Akdoğan Sağlık Merkezi

 

Geçitkale Sağlık  Merkezi

 

 

Kunter Güven Hastanesi

 

 

Mağusa Tıp Merkezi

 

 

Mağusa Yaşam Hastanesi

 

 

Maraş Sağlık Merkezi

 

Serdarlı Sağlık Merkezi

 

 

    

Girne

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Girne Akçiçek Hastanesi

 

Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi

 

Çamlıbel Sağlık Merkezi

 

Dikmen Sağlık Ocağı

 

 

Esentepe Sağlık Merkezi

 

 

Girne Amerikan Üniversitesi

 

Lapta Sağlık Merkezi

 

Özel Girne Hastanesi

 

 

Özyalçın Aşı Merkezi

 

    

Güzelyurt

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Güzelyurt Saglik Merkezi

 

 

Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri

 

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni.

 

 

    

İskele

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

İskele Sağlık Merkezi

 

Dipkarpaz Sağlık Merkezi

 

 

Mehmetçik Sağlık Merkezi

 

 

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi

 

 

 

   

Lefke

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Cengiz Topel Hastanesi

 

Lefke Avrupa Üniversitesi

 

 

 

 

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