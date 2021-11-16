Herkes Aşı Merkezlerine Müracaat Edebilecek

SAĞLIK BAKANLIĞI, AŞI PROGRAMININ AÇILDIĞINI DUYURDU

“AŞI MERKEZLERİMİZE GİDEN HİÇBİR VATANDAŞIMIZ GERİ GÖNDERİLMEYECEK”

“COVID-19 SALGINI HENÜZ BİTMEDİ AŞINIZI OLUNUZ VE KURALLARINA UYUNUZ”

Sağlık Bakanlığı, halk için aşı programının açıldığını bildirerek, hiç aşı olmayanlar ile 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkesin aşı merkezlerine müracaat edebileceğini açıkladı.

Bakanlık, aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca, Covid-19 salgının henüz bitmediğine dikkat çekerek, “Aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz” çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı programının tabloda yer alan şekilde tamamlanmasından emin olunması istenerek, “Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır” denildi.

“HERKES AŞI MERKEZLERİNE MÜRACAAT EDEBİLİR”

Aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşılar açılmıştır. Hiç aşı olmayanlar, 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkes aşı merkezlerimize müracaat edebilir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kış aylarına girilen bu günler içerisinde kayıplar yaşamamak ve hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla aşıyla Covid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirmenin elzem olduğuna vurgu yapıldı.

Covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılar tabloda belirtildi.

Aşı yapılan gurup Yapılacak Aşı 1. 12-18 yaş aşısız kişiler Biontech 2. 18 yaş ve üzeri aşısız kişiler Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen) 3. 18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 3.doz Biontech/Sinovac 4. 18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech 5. 18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech 6. 18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar 2.doz Biontech/ Johnson & Johnson( Janssen) 7. 3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar 4.doz Biontech

COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR