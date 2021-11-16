Herkes Aşı Merkezlerine Müracaat Edebilecek

SAĞLIK BAKANLIĞI, AŞI PROGRAMININ AÇILDIĞINI DUYURDU
“AŞI MERKEZLERİMİZE GİDEN HİÇBİR VATANDAŞIMIZ GERİ GÖNDERİLMEYECEK”
“COVID-19 SALGINI HENÜZ BİTMEDİ AŞINIZI OLUNUZ VE KURALLARINA UYUNUZ”
Sağlık Bakanlığı, halk için aşı programının açıldığını bildirerek, hiç aşı olmayanlar ile 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkesin aşı merkezlerine müracaat edebileceğini açıkladı.
Bakanlık, aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğini vurguladı.
Bakanlık ayrıca, Covid-19 salgının henüz bitmediğine dikkat çekerek, “Aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz” çağrısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı programının tabloda yer alan şekilde tamamlanmasından emin olunması istenerek, “Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır” denildi.
“HERKES AŞI MERKEZLERİNE MÜRACAAT EDEBİLİR”
Aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşılar açılmıştır. Hiç aşı olmayanlar, 2. doz, 3. doz ve 4. doz olmayan herkes aşı merkezlerimize müracaat edebilir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kış aylarına girilen bu günler içerisinde kayıplar yaşamamak ve hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla aşıyla Covid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirmenin elzem olduğuna vurgu yapıldı.
Covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılar tabloda belirtildi.
Aşı yapılan gurup
Yapılacak Aşı
1.
12-18 yaş aşısız kişiler
Biontech
2.
18 yaş ve üzeri aşısız kişiler
Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen)
3.
18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara
3.doz Biontech/Sinovac
4.
18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar
3.doz Biontech
5.
18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar
3.doz Biontech
6.
18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar
2.doz Biontech/ Johnson & Johnson( Janssen)
7.
3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar
4.doz Biontech
COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR
Lefkoşa
Kurum
Sinovac
Biontech
Johnson & Johnson (Janssen)
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Cyprus Life Hospital
Değirmenlik Sağlık Merkezi
Elit Hospital
Etik Hastanesi
Fuar Alanı Aşı Merkezi
Kolan Lefkoşa Hastanesi
Miracle Hospital
Trenyolu Polikliniği
Gazi Mağusa
Kurum
Sinovac
Biontech
Johnson & Johnson (Janssen)
Gazi Mağusa Devlet Hastanesi
Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri
Akdoğan Sağlık Merkezi
Geçitkale Sağlık Merkezi
Kunter Güven Hastanesi
Mağusa Tıp Merkezi
Mağusa Yaşam Hastanesi
Maraş Sağlık Merkezi
Serdarlı Sağlık Merkezi
Girne
Kurum
Sinovac
Biontech
Johnson & Johnson (Janssen)
Girne Akçiçek Hastanesi
Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi
Çamlıbel Sağlık Merkezi
Dikmen Sağlık Ocağı
Esentepe Sağlık Merkezi
Girne Amerikan Üniversitesi
Lapta Sağlık Merkezi
Özel Girne Hastanesi
Özyalçın Aşı Merkezi
Güzelyurt
Kurum
Sinovac
Biontech
Johnson & Johnson (Janssen)
Güzelyurt Saglik Merkezi
Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni.
İskele
Kurum
Sinovac
Biontech
Johnson & Johnson (Janssen)
İskele Sağlık Merkezi
Dipkarpaz Sağlık Merkezi
Mehmetçik Sağlık Merkezi
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi
Lefke
Kurum
Sinovac
Biontech
Johnson & Johnson (Janssen)
Cengiz Topel Hastanesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
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