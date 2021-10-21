Herkes için Sağlıklı Yaşam kampanyasının lansmanı gerçekleştiriliyor

Avrupa Komisyonu, Avrupalıların sağlık ve refahını artırmak hedefiyle, her yaş ve gruptan bireyi kapsayan ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eden Herkes için Sağlıklı Yaşam kampanyasını Eylül 2021’de başlattı

Avrupa Komisyonu, Avrupalıların sağlık ve refahını artırmak hedefiyle, her yaş ve gruptan bireyi kapsayan ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eden Herkes için Sağlıklı Yaşam kampanyasını Eylül 2021’de başlattı. Avrupa genelinde iki yıl sürecek olan kampanya yerelde de "#HerkesİçinSağlıklıYaşam Zamanı, Her Yaşta Aktif Ol” sloganı ile 23 Ekim 2021 Cumartesi günü 15:30-19:30 saatleri arasında Merkez Lefkoşa Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek lansman etkinliği ile hayat buluyor.

Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Zamanı, Her Yaşta Aktif Ol kampanyası lansman etkinliğine basında yer vermek üzere sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Etkinlikte, her yaş grubuna uygun, basketbol, bisiklet turu, jumping fitness, spinning, yoga ve pilates gibi birbirinden eğlenceli spor aktivitesi ile çocuklara yönelik pek çok sürpriz aktivite yapılacaktır. Programda aynı zamanda sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam ile ilgili konuşmalar da yer alacaktır.