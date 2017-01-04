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Herkes kendi uzayını temizlese evren nasıl olur?

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Herkes kendi uzayını temizlese evren nasıl olur?
Gelecekte uzay projelerini ve araştırmalarını tehlikeye sokabilecek uzay çöpü sorununun çözümü için projeler yarışıyor.

Uzay çöpünü temizlemek için bazı projeler son aşamaya geldi. Uzay çöplük temizleme çalışmaları yeryüzünün 1200 mil yukarısını temiz tutmayı hedefliyor. Patlayan uydular ve uzay araçları yüzünden uzay tam bir çöplük haline gelmiş durumda. Bilim adamları eğer önlem alınmazsa gelecekte atmosfer dışına çıkmanın imkansız olacağını belirtiyor. Temizlik için geliştirilen projelerin bir kısmı, çöpü robotik kollarla toplamayı hedeflerken, bazıları ise büyük ağlarla yakalamayı planlıyor.

 

Uzay çöpünü toplamada İngiltere RemoveDebris adını verdiği bir proje üzerinde çalışıyor. Bu projede düşük yörünge çöpünün toplanması hedefleniyor. Düşük yörünge oldukça karışık bir bölge. Bu bölgede 780 uydu ve 500 bin uzay çöpü bulunuyor. Bu çöplerden bazıları bir iki santim büyüklüğündeyken bazıları ise devasa boyutlarda olabiliyor.

NASA ise uzay çöpünü tespit edecek özel bir sistem üzerinde çalışıyor. 5 santimden büyük tüm nesneleri tespit edecek sistemin 21 binin üzerinde çöpü belirlemesi hedefleniyor.

Astroscale adlı uzay firması ise uzaydaki çöpü toplayacak uydular tasarlıyor. Uydular yapışkan bir madde ile kaplanacak çevresinde uçan çöpleri toplayacak.

NASA ve ESA, uzay çöpü yaratmayacak uydu tasarımları üzerinde çalışıyorlar. Bu tasarımlar arasında ömrü dolan uydunun manyetik kuvvetle dünyaya indirilmesi gibi planlar var. Uzay çöpü toplama çalışmalarının önümüzdeki beş yıl içinde başlaması bekleniyor.

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