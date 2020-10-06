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Herkes korona ile uğraşırken bakın hangi salgınlar patladı

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Dünya’da artarak devam eden aşı karşıtlığı nedeniyle korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu dönemde kızamık ve sıtma salgınlarında da patlama yaşandı.
Herkes korona ile uğraşırken bakın hangi salgınlar patladı

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Sağlık Bakanlığı ‘2019 Sağlık İstatistik Yıllığı’nı açıkladı. Rapora göre, 2019 yılında 279 kişide sıtma, 112 kişide AIDS görüldü. Verem vakaları 11 bin 247’ye gerilerken, 2 bin 905 kişi de kızamık tespit edildi.

Kızamığın bir özelliği de dalgalanarak seyretmesi. 5-10 yılda bir de pik yapıyor. COVID’den çok daha tehlikeli bir hastalık. COVID’de bir kişi 3 kişiye bulaştırırken, kızamıkta 18 kişiye bulaştırıyor.

COVID’de toplumsal bağışık için yüzde 50-60 yeterli olurken, kızamıkta yüzde 95 olması gerekiyor.

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