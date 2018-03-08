"Herkes orada devletin varlığını hissedecek"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde geçtiğimiz dönemde Türkiye’den görevlendirme yoluyla gelen meslek dersi öğretmenlerinin öğrencilere dini baskı yaptığı iddiasıyla yapılan araştırmayı yeterli bulmadı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit KIBRIS’a açıklamalarda bulunarak “Bir ön değerlendirme raporu yapıldı. Rapor sonucunda, daha geniş bir değerlendirmeye ihtiyaç duyuldu” dedi.

Özyiğit, önümüzdeki günlerde denetmenlerin Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne gidip daha geniş ve daha kapsamlı değerlendirme yapacaklarını vurguladı.

“Yılbaşı kutlamalarında idari yönden bir takım eksiklikler oldu”

Özyiğit, raporun yılbaşı kutlamaları ekseni etrafında idari yönden bir takım eksikliklerin olduğunu ortaya koyduğunu, bu nedenle de net bir şey söyleyebilmek için daha kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduklarını belirterek “Her alan incelenerek ve herkesle görüşülerek daha kapsamlı bir rapor hazırlanacak” dedi.

Raporun ön değerlendirme açısından kendilerine belli başlı şeyleri söylediğini ancak bunların detaylandırılması gerektiğini söyleyen Özyiğit, önümüzdeki günlerde denetmenlerin Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne gidip daha geniş bir değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

“Herkes orada devletin varlığını hissedecek”

Özyiğit, bu süreç içerisinde okuldaki müfredatı da ele alacaklarını ifade ederek temel ilkelerinin; bilimsellikten asla ödün vermemek, demokrasiye önem vermek ve laiklik olduğunu ve bu temel ilkelere bağımlı kalacaklarının altını çizdi.

Kıbrıs Türk toplumunun laikliğe büyük önem verdiğini ve bu çerçevede laiklikten asla ödün vermeden bir yapılanmaya gidileceğini vurgulayan Özyiğit, “Herkes orada devletin varlığını hissedecek” dedi.

Özyiğit, herkesin dininin, dilinin, inancının ve geleneğinin kendine ait olarak farklılık gösterebileceğini ifade ederek “Farklılıkları ötekileştirme aracı olarak değil, zenginlik olarak görüyoruz” dedi.

(KIBRIS)