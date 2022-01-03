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Herkes Şaştı: Güney Kore’den Kuzey Kore’ye Kaçtı

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Spordaki yeteneklerini kullanarak 2020’de Güney Kore’ye kaçan Kuzey Koreli bir jimnastikçinin, aynı sınırda yine jimnastik figürlerinden yararlanarak ülkesine geri döndüğü düşünülüyor.
Herkes Şaştı: Güney Kore’den Kuzey Kore’ye Kaçtı

Güney Kore’den Kuzey Kore’ye kaçışıyla bölgede nadiren görülen bir tersine göç olayına imza atan kişinin, büyük ihtimalle 2020'de Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli bir jimnastikçi olduğu açıklandı.

Dünyanın askeri açıdan en iyi korunan bölgelerinden biri olan Kore sınırında, 2020'de Güney Kore'ye iltica eden jimnastikçinin bariyerlerin üzerinden sensörleri çalıştırmadan atlamayı başarması dünya basınında büyük ilgi görmüştü.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, cumartesi akşamı kuzeye kaçan kişinin muhtemelen 2020 sonunda Kuzey Kore'den ülkeye geçen jimnastikçi olduğu belirtildi.

‘ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR’

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Güney Kore'de temizlikçi olarak çalışan 20'li yaşlardaki jimnastikçi yeni yaşamına uyum sağlayamadı.

The Times'ın haberinde, Güney Kore'deki özgürlüklere rağmen bu ülkeye kaçan birçok Kuzey Korelinin asimilasyondan ve yaşadıkları yoksulluktan dolayı bunalıma girdiğine, hatta bir kısmının intihar ettiğine dikkat çekildi.

Kore Yarımadası’nda güneyden kuzeye kaçış olaylarına nadiren rastlanıyor.

Güney Koreli yetkililer, olayla ilgili kuzeye gönderilen uyarı mesajının yanıtsız kaldığını ve bu kişinin öldürülmüş olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore'nin 2020'de denizde kaybolan Güney Koreli bir balıkçılık yetkilisini Covid-19 tedbirlerini gerekçe göstererek öldürmesi tepki yaratmış, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un
bizzat özür dilemişti.

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