  • BIST 3.247,22
  • Altın 986.341
  • Dolar 18.3167
  • Euro 18.1875
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

"Herkes yaptığının bedelini ödeyecek"

» »
Kamuda örgütlü 12 sendika, bugün Meclis’te ve Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde tam gün şok grev yapıyor.
"Herkes yaptığının bedelini ödeyecek"

“Göç Yasası” ile işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirme konusunda yasal düzenlemelerin ve yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmaması gerekçesiyle gerçekleştirilen greve KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, HTKS, VERGİ-SEN destek verdi.

Sendikalar, bugün Meclis önünde saat 10.15’te basın açıklaması yaptı.


KTAMS Başkanı Güven Bengihan Meclis önünde yaptığı konuşmada, 47/2010 sayılı yasa (Göç Yasası) ile işe girenlerin maaşlarının iyileştirilmesi için sendikaların talep ettiği artış konusunda yaklaşık bir aydır herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydetti.

Bengihan, “Göç Yasası” kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi konusuna sendikaların Başbakan, Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanı ile yaptığı görüşmelerde çalışanlara Eylül ayı maaşlarına yansıyacak şekilde yüzde 6 ek artış yapılması, geriye kalan farkla ilgili de takvimlendirme yapılması ve vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin güncellenmesi yönünde mutabakata varıldığını anımsatarak, verilen sözlerin tutulmadığını, yasal düzenlemelerin ve yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmadığını savundu.

Bengihan şöyle devam etti:

“Gerekli çalışmaların yapıldığı, hatta maaş barem tablolarının hazırlandığı yönünde sendikalarımıza bilgi verilmiş ve uzlaşıya varılmıştı. Sendikalarımız gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını beklerken Başbakan kendilerinin böyle bir söz vermediğini, sadece sendikaların talebi olduğunu ve herhangi bir uzlaşıya varılmadığını söylemesi hükümet etme ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Çalışanlarla ve sendikalarımızla dalga geçilmesine asla izin vermeyeceğiz.”

Çalışanların mağduriyetinin giderilmemesi halinde Ercan Havalimanı, Sivil Havacılık Dairesi, Gazimağusa ve Girne Deniz Liman Dairesi’nde de şok grev ve eylemler yapılacağını ifade eden Bengihan, konu hakkına uzlaşıya varılmaması halinde eylemlerin dozunun artarak devam edeceğini, herkesin yaptığının bedelini ödeyeceğini, yaşanan mağduriyetten dolayı sendikaların sorumlu olmayacağını sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) Genel Başkanı Lisani Özçürümez de basına yaptığı açıklamada, 2011 yılından bu yana kamuda çalışanların “Göç Yasası” denilen 47/2010 sayılı yasadan dolayı mağduriyet yaşadığına işaret etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özkızan: Halkın ve Emekçinin Ekonomisini Kötüleştiren Kararlar ve Gelişmeler, Büyük Sermayenin Ekonomisini İyileştiriyor21 Eylül 2022 Çarşamba 10:39
  • Memur-Sen Başkanı Manga: Grev dahil tüm eylemlere tam destek veriyoruz21 Eylül 2022 Çarşamba 10:32
  • Zorlu Töre: Erdoğan’ın KKTC'yi resmen tanımaya davet edişini memnuniyetle karşılıyoruz21 Eylül 2022 Çarşamba 10:30
  • Lefkoşa'da Yangın!21 Eylül 2022 Çarşamba 09:57
  • Trafik'te Asayiş Ve Denetim21 Eylül 2022 Çarşamba 09:57
  • 3 Bölgede Hırsızlık!21 Eylül 2022 Çarşamba 09:56
  • Gönyeli'de ev açma!21 Eylül 2022 Çarşamba 09:55
  • Maliye-Sen'den Hazine ve Muhasebe Dairesi'nde şok eylem ve grev ...21 Eylül 2022 Çarşamba 09:35
  • Tatar: Bu tarihi bir adımdır21 Eylül 2022 Çarşamba 09:06
  • "KKTC'yi resmen tanımaya davet edişini memnuniyetle karşılıyoruz"21 Eylül 2022 Çarşamba 08:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti