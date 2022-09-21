"Herkes yaptığının bedelini ödeyecek"

Kamuda örgütlü 12 sendika, bugün Meclis’te ve Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde tam gün şok grev yapıyor.

“Göç Yasası” ile işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirme konusunda yasal düzenlemelerin ve yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmaması gerekçesiyle gerçekleştirilen greve KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, HTKS, VERGİ-SEN destek verdi.

Sendikalar, bugün Meclis önünde saat 10.15’te basın açıklaması yaptı.



KTAMS Başkanı Güven Bengihan Meclis önünde yaptığı konuşmada, 47/2010 sayılı yasa (Göç Yasası) ile işe girenlerin maaşlarının iyileştirilmesi için sendikaların talep ettiği artış konusunda yaklaşık bir aydır herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydetti.

Bengihan, “Göç Yasası” kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi konusuna sendikaların Başbakan, Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanı ile yaptığı görüşmelerde çalışanlara Eylül ayı maaşlarına yansıyacak şekilde yüzde 6 ek artış yapılması, geriye kalan farkla ilgili de takvimlendirme yapılması ve vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin güncellenmesi yönünde mutabakata varıldığını anımsatarak, verilen sözlerin tutulmadığını, yasal düzenlemelerin ve yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmadığını savundu.

Bengihan şöyle devam etti:

“Gerekli çalışmaların yapıldığı, hatta maaş barem tablolarının hazırlandığı yönünde sendikalarımıza bilgi verilmiş ve uzlaşıya varılmıştı. Sendikalarımız gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını beklerken Başbakan kendilerinin böyle bir söz vermediğini, sadece sendikaların talebi olduğunu ve herhangi bir uzlaşıya varılmadığını söylemesi hükümet etme ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Çalışanlarla ve sendikalarımızla dalga geçilmesine asla izin vermeyeceğiz.”

Çalışanların mağduriyetinin giderilmemesi halinde Ercan Havalimanı, Sivil Havacılık Dairesi, Gazimağusa ve Girne Deniz Liman Dairesi’nde de şok grev ve eylemler yapılacağını ifade eden Bengihan, konu hakkına uzlaşıya varılmaması halinde eylemlerin dozunun artarak devam edeceğini, herkesin yaptığının bedelini ödeyeceğini, yaşanan mağduriyetten dolayı sendikaların sorumlu olmayacağını sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) Genel Başkanı Lisani Özçürümez de basına yaptığı açıklamada, 2011 yılından bu yana kamuda çalışanların “Göç Yasası” denilen 47/2010 sayılı yasadan dolayı mağduriyet yaşadığına işaret etti.