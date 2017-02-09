Herkesi etkileyen psikososyal bir sorun: sigara

YDÜ Hastanesi Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, sigaranın sadece içenleri ilgilendiren bireysel bir sorun olmaktan çıktığını ve herkes için psikososyal bir sorun haline geldiğini ifade etti…

SİGARA İÇENLER FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK AÇIDAN NİKOTİNE BAĞIMLI OLARAK YAŞIYOR

Nikotinin tütün bitkisinde bulunan, kokain ve eroin kadar bağımlılık yapan çok kuvvetli bir narkotik madde olduğunu ifade eden Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, vücudun zamanla fiziksel ve psikolojik olarak nikotine bağımlı hale geldiğini söyledi. Yapılan araştırmalara da değinen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, tiryakilerin sigarayı bırakmaları ve ondan tamamen vazgeçebilmelerinin, fiziksel ve psikolojik durumları yenmeden geçtiğini belirtti.

SİGARA AKCİĞER KANSERİ DIŞINDA BİRÇOK KANSERE DE NEDEN OLUYOR

Sağlığın korunabilmesinde sigarasız yaşamın büyük bir rol oynadığını dile getiren Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, genelde herkesin sigaranın sadece akciğer kanserine yol açtığını bildiğini, çok az kişinin ise sigaranın aynı zamanda ağız, gırtlak, mesane (idrar kesesi), böbrek, pankreas, serviks (rahim), mide kanseri ve bazı lösemilere (kan kanseri) de sebebiyet verdiği bilincinde olduğunu ifade etti.

SİGARA EN YAYGIN KULLANILAN TÜTÜN MADDESİ

Tüm dünyada sigara ve tütünün en yaygın kullanılan ve bağımlılık yapan maddeler olarak kabul edildiği bilgisini veren Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sigara ve tütünün önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirdi.

HER YIL YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİ SİGARA VE TÜTÜN KULLANIMINA BAĞLI HASTALIKLAR NEDENİ İLE HAYATINI KAYBEDİYOR

Her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin sigara ve tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeni ile hayatını kaybettiği tahmin edildiğini ifade eden Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, sigaranın sadece içenleri ilgilendiren bireysel bir sorun olmaktan çıktığını, birçok kişiyi etkileyen ciddi psikososyal bir sorun haline geldiğini söyledi. Sigara alışkanlığının, tedavi edilmesi gereken bir beyin hastalığı olduğunu da söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil sözlerine şöyle devam etti: “Belki de birçok kere sigarayı bıraktınız. Ancak hedef onu tamamen terk edebilmek ve en önemlisi bunun devamlı olmasını sağlayabilmek olmalıdır. Artık nikotin eksikliği semptomlarından kurtulmak çok kolaydır. Hangi yaşta olduğunuzun ya da ne kadar süre sigara içtiğinizin önemi yoktur. Sigarayı bırakmanız, daha uzun ve daha sağlıklı yaşamanıza yardım edecektir”.