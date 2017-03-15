Herkesin bilmediği mutfak sırları

Mutfakta lezzetli yiyecekler hazırlanırken birçok can sıkıcı gelişme de meydana gelebilir. Ufak ama zihin yoran bazı sorunlara çözüm olabilecek bu ipuçları hayatınızı kolaylaştıracak.

Keyifli bir yemek öncesi mutfakta yapılan hazırlıklar bazı pratik ipuçlarıyla çok daha kolaylaşıyor. Evde kıyma makinanız olmadan kıyma yapma imkanınız olduğunu, aşırı tuzlu bir yemeği bu durumdan kurtarabileceğinizi ya da bal kavanozunda kalan son balı rahatça çıkarabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte mutfaktaki işlerinizi pratik bir şekilde halletmenizi sağlayacak ipuçları…

PARÇA ET NASIL BASİTÇE KIYMA HALİNE GETİRİLİR?

Parça eti kıyma haline dönüştürmek istiyorsanız tek ihtiyacınız olan metal bir rende. Soğutulmuş bir eti rendeyle kolayca kıyma haline getirebilirsiniz.

ÇOK TUZLU BİR YEMEK BU DURUMDAN NASIL KURTARILIR?

Az tuzlu bir yemeği kolayca istediğiniz kadar tuzlayabilrisiniz fakat çok tuzlu yapılmış bir yemek bu noktada sorun olabiliyor. Eğer bir yemeği yaparken fazla tuz kullanmış ve lezzetini kaybetmesine yol açtıysanız yumurta akı size çözüm olacaktır. Yumurtanın beyazını yemeğe ekleyip pişirerek tuzunu almasını sağlayabilirsiniz, yumurta akları piştikten sonra yemeğin içinden bir kepçe yardımıyla çıkarabilirsiniz.

LİMONU İSRAF ETMEDEN KULLANIN

Genelde limonların yarısı kullanılır ve kalan diğer yarısı buzdolabında kurumaya terk edilir. Bu yöntemle limonlarınızı istediğiniz kadar kullanarak kalanını sağlıklı şekilde saklayabileceksiniz. Limona kürdanla açacağınız bir delik sayesinde limonun suyunu sıkabilir, kalan suyunu limonun içinde muhafaza edebilirsiniz.

KAVANOZUN İÇİNDE KALAN SON BAL NASIL KOLAYCA ÇIKARILIR?

Bal yoğun kıvamı nedeniyle kavanozun içini kaplar ve bir bölümü kavanozun içinde kalabilir. Kapağı iyice kapatılmış bal kavanozunu kaynar suya koyarak balın yumuşayıp tek bölgeye toplanmasını sağlayabilirsiniz, bu şekilde kalan balı kavanozun içinden kolayca alabilirsiniz.