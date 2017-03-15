 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.137
  • Altın 144,248
  • Dolar 3,7411
  • Euro 3,9799
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Herkesin bilmediği mutfak sırları

»
Herkesin bilmediği mutfak sırları
Mutfakta lezzetli yiyecekler hazırlanırken birçok can sıkıcı gelişme de meydana gelebilir. Ufak ama zihin yoran bazı sorunlara çözüm olabilecek bu ipuçları hayatınızı kolaylaştıracak.

Keyifli bir yemek öncesi mutfakta yapılan hazırlıklar bazı pratik ipuçlarıyla çok daha kolaylaşıyor. Evde kıyma makinanız olmadan kıyma yapma imkanınız olduğunu, aşırı tuzlu bir yemeği bu durumdan kurtarabileceğinizi ya da bal kavanozunda kalan son balı rahatça çıkarabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte mutfaktaki işlerinizi pratik bir şekilde halletmenizi sağlayacak ipuçları…

PARÇA ET NASIL BASİTÇE KIYMA HALİNE GETİRİLİR?

Parça eti kıyma haline dönüştürmek istiyorsanız tek ihtiyacınız olan metal bir rende. Soğutulmuş bir eti rendeyle kolayca kıyma haline getirebilirsiniz.

z09
 
 
 
 
 
 

ÇOK TUZLU BİR YEMEK BU DURUMDAN NASIL KURTARILIR?

Az tuzlu bir yemeği kolayca istediğiniz kadar tuzlayabilrisiniz fakat çok tuzlu yapılmış bir yemek bu noktada sorun olabiliyor. Eğer bir yemeği yaparken fazla tuz kullanmış ve lezzetini kaybetmesine yol açtıysanız yumurta akı size çözüm olacaktır. Yumurtanın beyazını yemeğe ekleyip pişirerek tuzunu almasını sağlayabilirsiniz, yumurta akları piştikten sonra yemeğin içinden bir kepçe yardımıyla çıkarabilirsiniz.

depresyon-26-custom
 

LİMONU İSRAF ETMEDEN KULLANIN

Genelde limonların yarısı kullanılır ve kalan diğer yarısı buzdolabında kurumaya terk edilir. Bu yöntemle limonlarınızı istediğiniz kadar kullanarak kalanını sağlıklı şekilde saklayabileceksiniz. Limona kürdanla açacağınız bir delik sayesinde limonun suyunu sıkabilir, kalan suyunu limonun içinde muhafaza edebilirsiniz.

pratik-bilgiler-8
 

KAVANOZUN İÇİNDE KALAN SON BAL NASIL KOLAYCA ÇIKARILIR?

Bal yoğun kıvamı nedeniyle kavanozun içini kaplar ve bir bölümü kavanozun içinde kalabilir. Kapağı iyice kapatılmış bal kavanozunu kaynar suya koyarak balın yumuşayıp tek bölgeye toplanmasını sağlayabilirsiniz, bu şekilde kalan balı kavanozun içinden kolayca alabilirsiniz.

shutterstock_169451567-custom
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hayat kurtaran pratik bilgiler14 Mart 2017 Salı 16:42
  • Osmanlı Devleti’nin az bilinen ilkleri14 Mart 2017 Salı 16:40
  • Arapça’dan İngilizce’ye geçen şaşırtıcı kelimeler14 Mart 2017 Salı 16:38
  • Demet Akalın, hayranı üzerinden Hande Yener’e ağır göndermede bulundu14 Mart 2017 Salı 16:31
  • Chloe Loughnan moda çekiminden bir kare paylaştı14 Mart 2017 Salı 16:30
  • Megan Fox iç çamaşırı markasının yüzü oldu14 Mart 2017 Salı 16:29
  • Survivor’dan diskalifiye edilmişti14 Mart 2017 Salı 15:52
  • Maskülen trendi 2017 bahar aylarında kadınların vazgeçilmezi olacak14 Mart 2017 Salı 15:52
  • Esra Erol’un izdivaç programından ayrıldıktan sonra açıkladı14 Mart 2017 Salı 15:48
  • Savaş pilotları için üretilen bomber ceketler kadınların gözdesi oldu!14 Mart 2017 Salı 14:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti