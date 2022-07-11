Birlikten yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk basını, 11 Temmuz Basın Günü’nü, ifade ve düşünce özgürlüğünü tehdit edecek yasal girişimlerin gölgesinde kutluyor.

Gazeteciler ve toplumun tüm aydınlık insanları, yakın geçmişte KTGB’ nin düzenlediği eylemlerle, bu girişimlere karşı kenetlenerek gerekli tepkiyi ortaya koymuş ve mesajını vermiştir.

Basınımız 133 yıldır sesinden, ilkesinden, iradesinden özgürlüğünden ve bu topraklarda var olma kararlılığından ödün vermemiştir, vermeyecektir.

Kıbrıs Türk basını kuşatılmamış, ele geçirilmemiş son kalelerden biridir.

Ülkemizde özellikle pandemi süreciyle körüklenen ekonomik zorlukların can yakıcı boyuta ulaştığı günümüzde ayakta kalma mücadelesi veren basınımızın bir yandan da yasal düzenlemelerle çökertilmek ve susturulmak istenmesine karşı demokratik ve çağdaş bir toplum hedefleyen herkesin tepki ve ses vermesi şarttır.

Basınımızın yıllardır maruz kaldığı haksız rekabet, altyapı yetersizlikleri ve siyasetin vizyonsuzluğu, özgür basını ve basın özgürlüğünü tehdit etmeye devam ediyor.

Bu yıl 11 Temmuz Basın Günümüzü, ülkemizin en büyük basın kurumunun müdürünün hapiste olduğu bir dönemde kutluyoruz. Bu konuda bir kez daha, kamu radyo-tv kurumu BRTK Müdürü’nü demir parmaklıklar arkasına gönderen baskı ve süreçlere dikkat çekmek istiyoruz.

O nedenle 11 Temmuz’da bir kez daha BRTK ve TAK’ın özerk ve siyasetten arındırılmış bir yapıya kavuşmasını, özel medyamızın da haksız rekabetten arındırılarak kurumsallaşmasının ve gelişiminin desteklenmesinin şart olduğunu vurguluyoruz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin geleneksel Basın Günü resepsiyonu, 11 Temmuz’un Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle 13 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de birlik kompleksindeki Paradise Park’ta yapılacak.

Başarı ödüllerinin ve basın hizmet ödüllerinin de verileceği geceye tüm üyelerimiz davetlidir.