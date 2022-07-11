  • BIST 2.434,02
  • Altın 969.135
  • Dolar 17.3633
  • Euro 17.5396
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Herkesin tepki ve ses vermesi şarttır

» »
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, basın günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Herkesin tepki ve ses vermesi şarttır

Birlikten yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk basını, 11 Temmuz Basın Günü’nü, ifade ve düşünce özgürlüğünü tehdit edecek yasal girişimlerin gölgesinde kutluyor.

Gazeteciler ve toplumun tüm aydınlık insanları, yakın geçmişte KTGB’ nin düzenlediği eylemlerle, bu girişimlere karşı kenetlenerek gerekli tepkiyi ortaya koymuş ve mesajını vermiştir.

Basınımız 133 yıldır sesinden, ilkesinden, iradesinden özgürlüğünden ve bu topraklarda var olma kararlılığından ödün vermemiştir, vermeyecektir.

Kıbrıs Türk basını kuşatılmamış, ele geçirilmemiş son kalelerden biridir.

Ülkemizde özellikle pandemi süreciyle körüklenen ekonomik zorlukların can yakıcı boyuta ulaştığı günümüzde ayakta kalma mücadelesi veren basınımızın bir yandan da yasal düzenlemelerle çökertilmek ve susturulmak istenmesine karşı demokratik ve çağdaş bir toplum hedefleyen herkesin tepki ve ses vermesi şarttır.

Basınımızın yıllardır maruz kaldığı haksız rekabet, altyapı yetersizlikleri ve siyasetin vizyonsuzluğu, özgür basını ve basın özgürlüğünü tehdit etmeye devam ediyor.

Bu yıl 11 Temmuz Basın Günümüzü, ülkemizin en büyük basın kurumunun müdürünün hapiste olduğu bir dönemde kutluyoruz. Bu konuda bir kez daha, kamu radyo-tv kurumu BRTK Müdürü’nü demir parmaklıklar arkasına gönderen baskı ve süreçlere dikkat çekmek istiyoruz.

O nedenle 11 Temmuz’da bir kez daha BRTK ve TAK’ın özerk ve siyasetten arındırılmış bir yapıya kavuşmasını, özel medyamızın da haksız rekabetten arındırılarak kurumsallaşmasının ve gelişiminin desteklenmesinin şart olduğunu vurguluyoruz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin geleneksel Basın Günü resepsiyonu, 11 Temmuz’un Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle 13 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de birlik kompleksindeki Paradise Park’ta yapılacak.

Başarı ödüllerinin ve basın hizmet ödüllerinin de verileceği geceye tüm üyelerimiz davetlidir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akaryakıt, PETCO isimli şirketten temin edilecek ve taşınacak!11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:29
  • Ataoğlu: "Güçlü toplum basının gücüne bağlı"11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:11
  • Asgari ücrete, itiraz süresi başladı!11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:06
  • Arıklı: Çifte standartlı basının neyini kutlayacağız?11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:02
  • Öztürkler, suç çetelerine göz açtırmıyor!11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:00
  • Bu hafta hava sıcaklığı nasıl olacak?11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:59
  • Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’dan Basın Günü mesajı11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:45
  • Kumarhane içerisinde,  cep telefonu çalındı, tutuklandı11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:29
  • Soli Harabeleri yakınında yangın11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:22
  • 11 Temmuz Basın Günü...11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti